Японія передала Україні 22 машини механізованого розмінування, 6 із них уже прибули
Японія передала для українських піротехніків 22 машини механізованого розмінування, 6 із яких уже прибули до України
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.
"Японія передала десятки одиниць спецтранспорту та обладнання для піротехніків. Зараз у процесі поставки 22 машини механізованого розмінування, 6 із них уже прибули в Україну", - йдеться у повідомленні.
Крім того, наразі фахівці ДСНС проходять навчання роботи з машинами механізованого розмінування в Японії та Камбоджі. Саме навчання проходить у два етапи: спершу - на базі провідної машинобудівної компанії NIKKEN, а після - у Камбоджійському центрі з протимінної діяльності.
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