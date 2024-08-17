Японія передала Україні 22 машини механізованого розмінування, 6 із них уже прибули

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

"Японія передала десятки одиниць спецтранспорту та обладнання для піротехніків. Зараз у процесі поставки 22 машини механізованого розмінування, 6 із них уже прибули в Україну", - йдеться у повідомленні.

Крім того, наразі фахівці ДСНС проходять навчання роботи з машинами механізованого розмінування в Японії та Камбоджі. Саме навчання проходить у два етапи: спершу - на базі провідної машинобудівної компанії NIKKEN, а після - у Камбоджійському центрі з протимінної діяльності.