Швейцарські благодійники передали Україні 7 швидких підвищеної прохідності 

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Медичні автомобілі на базі позашляховиків Toyota Land Cruiser J78 передали медзакладам Сумщини, Харківщини, Донеччини, Полтавщини, Тернопільщина та Черкащини.

У МОЗ кажуть, що автівки швидкої допомоги підвищеної прохідності дозволяють рятувати постраждалих, оперативно транспортувати їх до стабілізаційних пунктів і надавати невідкладну допомогу у критичних випадках.

Фото: Міністерство охорони здоров'я

Автомобілі оснащені повним комплектом медичного обладнання, призначеного для використання у віддалених районах із пошкодженими дорогами, недоступних для звичайних "швидких", зазначають у Міністерстві.

"Закликаємо всі організації та країни приєднатися до нашої ініціативи, щоб Україна могла отримати більше таких автомобілів. Героїчні зусилля медиків в Україні потребують нашої спільної підтримки", - наголосила президентка асоціації Free Ukraine Ганна Лисенко.