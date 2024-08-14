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Головна Суспільство Швейцарські благодійники передали Україні 7 швидких підвищеної прохідності 

Швейцарські благодійники передали Україні 7 швидких підвищеної прохідності 

Юлія Лаврук
14 серпня, 2024 середа
10:38
Суспільство

Благодійна асоціація зі Швейцарії Free Ukraine передала Україні сім транспортних медичних автомобілів підвищеної прохідності

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Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Медичні автомобілі на базі позашляховиків Toyota Land Cruiser J78 передали медзакладам Сумщини, Харківщини, Донеччини, Полтавщини, Тернопільщина та Черкащини.

У МОЗ кажуть, що автівки швидкої допомоги підвищеної прохідності дозволяють рятувати постраждалих,  оперативно транспортувати їх до стабілізаційних пунктів і надавати невідкладну допомогу у критичних випадках.

Фото: Міністерство охорони здоров'я

 

Автомобілі оснащені повним комплектом медичного обладнання, призначеного для використання у віддалених районах із пошкодженими дорогами, недоступних для звичайних "швидких", зазначають у Міністерстві.

"Закликаємо всі організації та країни приєднатися до нашої ініціативи, щоб Україна могла отримати більше таких автомобілів. Героїчні зусилля медиків в Україні потребують нашої спільної підтримки", - наголосила президентка асоціації Free Ukraine Ганна Лисенко.

  • Міноборони України підписало контракт із німецьким оборонним концерном Rheinmetall на постачання восьми додаткових мобільних шпиталів на потреби ЗСУ - станцій передових хірургічних бригад (FST).

Теги:
Здоров'я
Медицина
лікарі
Швейцарія
Війна з Росією
допомога Україні
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