Швейцарські благодійники передали Україні 7 швидких підвищеної прохідності
Благодійна асоціація зі Швейцарії Free Ukraine передала Україні сім транспортних медичних автомобілів підвищеної прохідності
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
Медичні автомобілі на базі позашляховиків Toyota Land Cruiser J78 передали медзакладам Сумщини, Харківщини, Донеччини, Полтавщини, Тернопільщина та Черкащини.
У МОЗ кажуть, що автівки швидкої допомоги підвищеної прохідності дозволяють рятувати постраждалих, оперативно транспортувати їх до стабілізаційних пунктів і надавати невідкладну допомогу у критичних випадках.
Фото: Міністерство охорони здоров'я
Автомобілі оснащені повним комплектом медичного обладнання, призначеного для використання у віддалених районах із пошкодженими дорогами, недоступних для звичайних "швидких", зазначають у Міністерстві.
"Закликаємо всі організації та країни приєднатися до нашої ініціативи, щоб Україна могла отримати більше таких автомобілів. Героїчні зусилля медиків в Україні потребують нашої спільної підтримки", - наголосила президентка асоціації Free Ukraine Ганна Лисенко.
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