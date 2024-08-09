Rheinmetall надасть Україні 8 додаткових мобільних шпиталів
Міноборони України підписало контракт із німецьким оборонним концерном Rheinmetall на постачання восьми додаткових мобільних шпиталів на потреби ЗСУ - станцій передових хірургічних бригад (FST)
Про це йдеться в заяві Rheinmetall.
Акцентовано, що замовлення є частиною програми Німеччини зі зміцнення української обороноздатності.
Відповідно до угоди Україна отримає 8 повністю обладнаних мобільних медичних станцій, які оснащені передовою технікою, зокрема рентгеноконтейнерами, операційними, а також блоками інтенсивної терапії. Поставки розпочнуться в цьому році й завершаться до кінця 2026-го.
Аби транспортувати мобільні шпиталі, Rheinmetall для кожної станції надасть 3 спеціалізовані вантажівки з причепами.
"Медичні автомобілі Rheinmetall є високомобільними, дуже швидкими в експлуатації та відповідають найвищим стандартам якості. Нещодавно розміщене замовлення підкреслює, що наші перші постачання медичної техніки в Україну довели свою цінність", - наголосив гендиректор концерну Армін Паппергер.
Водночас у Rheinmetall додають, що українські військові пройдуть у Німеччині тижневе навчання з експлуатації нових медичних станцій.
- 24 липня стало відомо, що Rheinmetall отримала від українського уряду замовлення на будівництво заводу з виробництва боєприпасів, яке анонсували в лютому 2024 року.
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