Rheinmetall надасть Україні 8 додаткових мобільних шпиталів

Про це йдеться в заяві Rheinmetall.

Акцентовано, що замовлення є частиною програми Німеччини зі зміцнення української обороноздатності.

Відповідно до угоди Україна отримає 8 повністю обладнаних мобільних медичних станцій, які оснащені передовою технікою, зокрема рентгеноконтейнерами, операційними, а також блоками інтенсивної терапії. Поставки розпочнуться в цьому році й завершаться до кінця 2026-го.

Аби транспортувати мобільні шпиталі, Rheinmetall для кожної станції надасть 3 спеціалізовані вантажівки з причепами.

"Медичні автомобілі Rheinmetall є високомобільними, дуже швидкими в експлуатації та відповідають найвищим стандартам якості. Нещодавно розміщене замовлення підкреслює, що наші перші постачання медичної техніки в Україну довели свою цінність", - наголосив гендиректор концерну Армін Паппергер.

Водночас у Rheinmetall додають, що українські військові пройдуть у Німеччині тижневе навчання з експлуатації нових медичних станцій.