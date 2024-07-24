Rheinmetall отримав замовлення від України на будівництво заводу боєприпасів
Німецька військово-промислова компанія Rheinmetall отримала від українського уряду замовлення на будівництво заводу з виробництва боєприпасів, яке анонсували в лютому 2024 року
Про це йдеться на сайті Rheinmetall.
Будівництво планують розпочати найближчим часом і завершити протягом декількох років. Виробництво боєприпасів в Україні розпочнуть протягом 24 місяців. За експлуатацію заводу відповідатимуть спільно Rheinmetall та його український партнер.
Точна вартість угоди невідома, проте зазначається, що вона "у діапазоні від тризначної кількості мільйонів євро".
"Це замовлення підкреслює довіру до досвіду та виробничих потужностей Rheinmetall. Ми вдячні за можливість підтримати країну в її реіндустріалізації та зміцненні обороноздатності", - зазначив гендиректор Rheinmetall AG Армін Паппергер.
Зауважимо, що Rheinmetall 17 лютого заявила про плани відкрити завод з виробництва боєприпасів в Україні в рамках спільного підприємства з українським партнером.
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