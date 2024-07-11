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Гендиректору Rheinmetall забезпечили найвищий рівень захисту після змови РФ ліквідувати його, - FT

11 липня, 2024 четвер
22:28
Світ гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер

Німеччина забезпечила генеральному директору оборонного концерну Rheinmetall Арміну Паппергеру найвищий рівень захисту після інформації про планування Росією його вбивства

Зміст

Про це повідомляє Financial Times. 

У коментарі виданню Паппергер розповів, що німецький уряд забезпечив "високий рівень безпеки навколо моєї персони". Однак він не підтвердив інформацію про замах на нього з боку Росії, проте й не спростував. 

Водночас гендиректор додав, що "CNN не просто в небо дивиться". 

У відповідь на запитання журналістів стосовно загрози його життю, Паппергер сказав: 

"Я завжди почуваюсь у безпеці. Я дуже щаслива людина".

Також інше джерело підтвердило FT, що заходи безпеки щодо гендиректора Rheinmetall запроваджені на "найвищому рівні" - подібно до охорони німецького канцлера Олафа Шольца. 

Водночас інформацію про зірваний замах на Паппергера Financial Times підтвердили 2 дипломати НАТО. 

  • 11 липня стало відомо, що російський уряд планував вбити Арміна Паппергера - виконавчого директора німецького оборонного концерну, який виробляє артилерійські снаряди, військовий транспорт і передавав їх Україні. Ця змова була зірвана спільно ФРН та США.

Теги:
Росія
Німеччина
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