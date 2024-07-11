Гендиректору Rheinmetall забезпечили найвищий рівень захисту після змови РФ ліквідувати його, - FT

Про це повідомляє Financial Times.

У коментарі виданню Паппергер розповів, що німецький уряд забезпечив "високий рівень безпеки навколо моєї персони". Однак він не підтвердив інформацію про замах на нього з боку Росії, проте й не спростував.

Водночас гендиректор додав, що "CNN не просто в небо дивиться".

У відповідь на запитання журналістів стосовно загрози його життю, Паппергер сказав:

"Я завжди почуваюсь у безпеці. Я дуже щаслива людина".

Також інше джерело підтвердило FT, що заходи безпеки щодо гендиректора Rheinmetall запроваджені на "найвищому рівні" - подібно до охорони німецького канцлера Олафа Шольца.

Водночас інформацію про зірваний замах на Паппергера Financial Times підтвердили 2 дипломати НАТО.