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РФ планувала вбивство гендиректора концерну Rheinmetall, який постачає Україні зброю: США та Німеччина зірвали змову, - CNN

11 липня, 2024 четвер
18:55
Світ Армін Паппергер, голова концерну Rheinmetall

Російський уряд планував вбити Арміна Паппергера - виконавчого директора німецького оборонного концерну, який виробляє артилерійські снаряди, військовий транспорт і передавав їх Україні. Ця змова була зірвана спільно ФРН та США

Зміст

Про це повідомляє CNN із посиланням на 5 американських і західних чиновників, ознайомлених із ситуацією.

Зазначено, що вбивство гендиректора німецького оборонного концерну була складовою Росії "позбутися" керівників оборонної промисловості, які постачали Україні свою продукцію, по всьому ЄС. За словами джерел, "найбільш зрілим" був план убити Паппергера.

Після того, як Штати дізналися про змову, вони поінформували про це Німеччину, служби безпеки якої змогли захистити гендиректора.

Джерела розповіли CNN, що РФ пів року здійснювала диверсійну кампанію у Європі, зокрема підпалювала склади, де зберігалася зброя для Києва.

"Усе це спрямовано на те, щоб перешкодити надходженню зброї із Заходу в Україну та придушити громадську підтримку Києва. Але дані розвідки, які припускали, що Росія була готова вбивати приватних громадян, підкреслили західним чиновникам, наскільки далеко Москва готова зайти в паралельній тіньовій війні, яку вона веде на Заході", - йдеться в матеріалі.

Акцентується: Rheinmetall є найбільшим німецьким виробником 155-мм артилерійських снарядів, важливих для України, тому її гендиректор "був очевидною мішенню".

Водночас концерн раніше оголосив, що відкриє свій завод в Україні. Це, за словами джерела, викликає глибоке занепокоєння росіян. Телеканал додає, що РФ після серії успіхів "знову зупинилися на тлі подвоєної української оборони та серйозних втрат в особовому складі".

"Ми бачимо диверсію, ми бачимо плани вбивства, ми бачимо підпал. Ми бачимо речі, які коштують людських життів. Я дуже вірю, що ми бачимо кампанію прихованих диверсій з боку Росії, яка має стратегічні наслідки", - сказав журналістам високопоставлений чиновник НАТО.

У Раді національної безпеки США відмовились прокоментувати російську змову, однак її речниця Едріен Вотсон зазначила у заяві, що посилення російської підривноЇ кампанії в країнах Європи є тим, чому протягом останніх місяців була приділена особлива увага.

"Сполучені Штати обговорюють це питання з нашими союзниками по НАТО, і ми активно працюємо разом, щоб викрити та перервати цю діяльність. Ми також чітко заявили, що дії Росії не перешкодять членам Альянсу продовжувати підтримувати Україну", - сказала вона.

Представник Rheinmetall Олівер Хоффман також відмовився від коментарів, проте зауважив: "Необхідні заходи завжди вживаються після регулярних консультацій з органами безпеки".

  • Гендиректор німецького Rheinmetall Армін Паппергер у четвер, 14 березня, заявив, що концерн планує побудувати щонайменше чотири збройові заводи в Україні.
  • 11 червня повідомлялось, що в Україні запрацював спільний виробничий цех Укроборонпрому і Rheinmetall: у ньому ремонтуватимуть, а надалі й вироблятимуть бронетехніку.
  • 12 червня стало відомо, що німецький оборонний концерн Rheinmetall в Україні розпочне виробництво бойових машин піхоти Lynx. Перші машини мають бути готові вже цього року.
Теги:
Україна
Росія
зброя
Європа
Німеччина
Війна з Росією
США
зброя для України
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