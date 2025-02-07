Мін’юст США розпускає оперативну групу боротьби з російськими олігархами, - ЗМІ

Про це пишуть Reuters і The Guardian.

Повідомляється, що у службовій записці генпрокурорки США Пем Бонді, що була видана під час хвилі наказів у перший день її перебування на посаді, йдеться про те, що зусилля, відомі під назвою Task Force KleptoCapture, будуть припинені у рамках зміщення акцентів і фінансування в бік боротьби з наркокартелями та міжнародними бандами.

"Ця політика вимагає фундаментальної зміни мислення і підходу", - написала Бонді, додавши, що ресурси, які зараз спрямовуються на застосування санкцій і арешт активів олігархів, будуть перенаправлені на боротьбу з картелями.

У The Guardian зазначили, що зусилля, розпочаті за часів адміністрації Джо Байдена, були спрямовані на те, щоб обмежити фінансові можливості поплічників російського диктатора Володимира Путіна та покарати тих, хто сприяв порушенням санкцій і експортного контролю. З цією метою при Міністерстві юстиції було створено оперативну групу KleptoCapture.

Зокрема, група висунула звинувачення проти алюмінієвого магната Олега Дерипаски й телемагната Костянтина Малофєєва в порушенні санкцій, а також конфіскувала яхти, що належали олігархам Сулейману Керімову й Віктору Вексельбергу, які потрапили під санкції.

Це також призвело до визнання провини американським адвокатом, який здійснив виплати у розмірі 3,8 млн доларів для утримання майна, що належало Вексельбергу.

Як зазначають у Reuters, справи, які розслідує оперативна група, ймовірно, продовжать, але робота більше не буде централізована в штаб-квартирі Міністерства юстиції.

Повідомляється, що прокурори, призначені до складу робочої групи, повернуться на свої попередні посади. Зміни діятимуть щонайменше 90 днів і можуть бути продовжені або зроблені постійними.