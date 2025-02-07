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Генпрокурорка США Пем Бонді розпустила оперативну групу ФБР з протидії іноземному впливу

Катерина Ганжа
7 лютого, 2025 п'ятниця
07:03
Світ Пем Бонді

У свій перший день на посаді генеральної прокурорки США Пем Бонді наказала зупинити багаторічну федеральну програму, спрямовану на боротьбу з таємними кампаніями впливу з боку Китаю, Росії та інших противників, які намагаються здобути прихильність і сіяти хаос в американській політиці

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Про це пише NBC News.

Зазначається, що відповідний наказ Бонді розпускає оперативну групу ФБР з протидії іноземному впливу і обмежує застосування Закону про реєстрацію іноземних агентів, незважаючи на багаторічні попередження американських спецслужб про те, що операції зі зловмисного іноземного впливу, зокрема через дезінформацію, становлять дедалі більшу й небезпечнішу загрозу.

"З метою вивільнення ресурсів для вирішення більш нагальних пріоритетів та усунення ризиків подальшого озброєння і зловживань прокурорською дискрецією, Управління з протидії іноземному впливу має бути розформоване", - йдеться у наказі.

У ньому також зазначено, що кримінальні звинувачення за порушення Закону про реєстрацію іноземних агентів, який вимагає від людей реєструватися, коли вони лобіюють інтереси іноземної держави, "обмежуються випадками передбачуваної поведінки, схожої на більш традиційне шпигунство з боку іноземних урядових суб'єктів". 

У наказі додається, що прокурори Мін'юсту "зосередяться на цивільному правозастосуванні, регуляторних ініціативах та громадському консультуванні".

Окрема директива Бонді також припинила зусилля щодо конфіскації активів російських олігархів, зокрема діяльність спецгрупи Task Force KleptoCapture та Kleptocracy Asset Recovery Initiative. 

У розпорядженні зазначається, що персонал, який працював над цими проєктами, буде перенаправлений на боротьбу з наркокартелями та транснаціональними злочинними організаціями. 

За словами чиновників, справи про конфіскацію, які вже ведуться, будуть продовжуватися.

Як повідомив виданню співробітник ФБР, обізнаний у цьому питанні, три підрозділи, до складу яких входило близько 50 агентів ФБР і допоміжного персоналу, що працювали в групі з протидії іноземному впливу, тепер шукають нові завдання.

  • У середу, 5 лютого, стало відомо, що Пем Бонді отримала необхідну підтримку у Сенаті і стала генеральною прокуроркою США. 
Теги:
Новини
Суспільство
Росія
Китай
США
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