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Голова правлячої партії Гренландії підтримав проведення референдуму про незалежність

Ксенія Золотова
7 лютого, 2025 п'ятниця
06:53
Світ

Очільник правлячої партії Гренландії Siumut Ерік Дженсен заявив, що процес незалежності Гренландії має бути прискорений, а населення має бути почуте на референдумі під час виборів

Зміст

Про це він сказав в інтерв'ю DR.

Останніми тижнями партія розділилася після того, як член парламенту Акі-Матильда Хоег-Дам, політичний представник Доріс Дж. Дженсен і член парламенту Куно Фенкер вимагали активувати статтю 21 Закону про самоврядування. Цей параграф описує шлях до незалежності Гренландії.

Тепер Ерік Дженсен також підтримує цей шлях.

Раніше партія посилалася на те, що наразі комісія досліджує легальний шлях до незалежності. Але Дженсен одночасно активує 21 статтю та розпочне переговори з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

"У нас є робота комісії, яка прийнята. Крім того, ми можемо щось робити паралельно, ми можемо активувати статтю 21 і почати переговори з урядом Данії. Це те, на чому ми будемо проводити передвиборчу кампанію", – каже голова гренландського уряду.

Вибори в Гренландії відбудуться 11 березня.

Заяви Трампа про Гренландію: що відомо

23 грудня 2024 року новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що хоче, щоб Гренландія перебувала під контролем США. Наступного дня уряд Данії заявив про збільшення витрат на оборону Гренландії.

8 січня міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі цього захочуть, але не буде частиною США. Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів хоче бути незалежним, а не американським чи данським.

11 січня уряд Данії надіслав команді новообраного президента США Дональда Трампа приватні повідомлення, висловлюючи готовність обговорити посилення безпеки або збільшення військової присутності Штатів у Гренландії.

13 січня міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив: його країна визнає, що США мають інтереси безпеки в Арктиці та готова обговорити це з адміністрацією Трампа. 

15 січня, прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен поспілкувалася телефоном із Трампом. Він під час розмови висловив намір захопити Гренландію, пригрозивши країні введенням мит, якщо та не поступиться.

Данія 27 січня оголосила про посилення оборонної присутності в Арктиці й Північній Атлантиці: уряд країни уклав першу проміжну угоду у співпраці з Фарерськими островами та Гренландією.

Згодом стало відомо, що Франція почала обговорювати з Данією відправку своїх військ до Гренландії на тлі погроз Трампа щодо захоплення острова.

Станом на 29 січня опитування громадської думки в Гренландії показало, що 85% гренландців не підтримують ідею встановлення контролю США над їхньою територією.

Водночас державний секретар США Марко Рубіо розповів, що президент Дональд Трамп серйозно налаштований на купівлю Гренландії, що є "його пріоритетом". У МЗС Данії заявили, що держава не зацікавлена продати острів.

3 лютого Фредеріксен заявила, що Данія може дозволити Сполученим Штатам посилити свою військову присутність у Гренландії.


 

Теги:
Новини
вибори
політика
Данія
Гренландія
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