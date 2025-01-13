У Данії заявили про готовність обговорити з адміністрацією Трампа інтереси безпеки в Арктиці
Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив: його країна визнає, що США мають інтереси безпеки в Арктиці та готова обговорити це з адміністрацією майбутнього президента Дональда Трампа
Про це пише Reuters.
Расмуссен підкреслив, що Данія готова продовжувати переговори з Трампом "у тісній співпраці з Гренландією" для забезпечення "законних інтересів" Сполучених Штатів.
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"Ми згодні з тим, що американці мають певні побоювання щодо ситуації з безпекою в Арктиці, яку ми поділяємо, і тому в тісній співпраці з Гренландією ми готові продовжувати переговори з майбутнім президентом США, щоб забезпечити законні американські інтереси", - сказав очільник данського МЗС.
Заяви Трампа про Гренландію: що відомо
23 грудня 2024 року новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що хоче, щоб Гренландія перебувала під контролем США.
Наступного дня уряд Данії заявив про збільшення витрат на оборону Гренландії.
8 січня міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі цього захочуть, але не буде частиною США.
Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів хоче бути незалежним, а не американським чи данським.
11 січня уряд Данії надіслав команді новообраного президента США Дональда Трампа приватні повідомлення, висловлюючи готовність обговорити посилення безпеки або збільшення військової присутності Штатів у Гренландії.
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