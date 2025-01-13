У Данії заявили про готовність обговорити з адміністрацією Трампа інтереси безпеки в Арктиці

Про це пише Reuters.

Расмуссен підкреслив, що Данія готова продовжувати переговори з Трампом "у тісній співпраці з Гренландією" для забезпечення "законних інтересів" Сполучених Штатів.

Читайте також: Навіщо Трампу Гренландія?

"Ми згодні з тим, що американці мають певні побоювання щодо ситуації з безпекою в Арктиці, яку ми поділяємо, і тому в тісній співпраці з Гренландією ми готові продовжувати переговори з майбутнім президентом США, щоб забезпечити законні американські інтереси", - сказав очільник данського МЗС.

Заяви Трампа про Гренландію: що відомо

23 грудня 2024 року новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що хоче, щоб Гренландія перебувала під контролем США.

Наступного дня уряд Данії заявив про збільшення витрат на оборону Гренландії.

8 січня міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі цього захочуть, але не буде частиною США.

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів хоче бути незалежним, а не американським чи данським.

11 січня уряд Данії надіслав команді новообраного президента США Дональда Трампа приватні повідомлення, висловлюючи готовність обговорити посилення безпеки або збільшення військової присутності Штатів у Гренландії.