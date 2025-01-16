Прем'єрка Данії Фредеріксен обговорила з Трампом питання Гренландії, безпеки в Арктиці й торгівлю

Про це повідомила пресслужба канцелярії Фредеріксен.

У розмові прем'єр-міністерка наголосила на важливості зміцнення безпеки в Арктиці, й запевнила Трампа, що Данія готова взяти на себе ще більшу відповідальність за це.

Окрім того, під час розмови йшлося про напружену ситуацію, що склалася довкола Гренландії. Метте Фредеріксен нагадала Трампу слова прем’єра Гренландії Муте Егеде про те, що Гренландія не продається, а рішення про незалежність Гренландія має ухвалювати самостійно.

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Також прем'єр-міністерка наголосила, що данські компанії сприяють зростанню та створенню робочих місць у США, а ЄС і США мають спільний інтерес у зміцненні торгівлі.

Серед іншого, в 45-хвилинній розмові йшлося про війну в Україні, ситуацію на Близькому Сході та відносини з Китаєм. Прем'єр-міністр і майбутній президент домовилися продовжити діалог, – додали в канцелярії.

Заяви Трампа про купівлю Гренландії: подробиці

Під час своєї першої каденції Трамп заявив, що розглядає можливість купівлі США Гренландії, і скасував державну поїздку до Данії після того, як данські чиновники заявили, що автономна територія, яка є частиною королівства, не продається.

22 грудня Трамп знову згадав про наміри контролю США над Гренландією: "З метою національної безпеки та свободи в усьому світі Сполучені Штати Америки вважають, що володіння та контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю".

Прем’єр-міністр Муте Егеде заявив, що Гренландію не можна придбати.

"Гренландія – наша. Ми не продаємося і ніколи не будемо продаватися. Ми не повинні програти нашу довгу боротьбу за свободу", – сказав він.

Після цього міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен оголосив, що країна збільшує витрати на оборону острова. Поульсен назвав це оголошення "іронічним", оскільки Трамп висловився, що володіння та контроль над Гренландією є "абсолютною необхідністю" для США.

8 січня міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен зазначив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі цього захочуть, але не буде частиною США.

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів хоче бути незалежним, а не американським чи данським.

11 січня уряд Данії надіслав команді Трампа приватні повідомлення, висловивши готовність обговорити посилення безпеки або збільшення військової присутності Штатів у Гренландії.

13 січня Расмуссен заявив: його країна визнає, що США мають інтереси безпеки в Арктиці та готова обговорити це з адміністрацією майбутнього президента Дональда Трампа. Муте Егеде 13 січня наголосив, що Гренландія прагне зміцнити зв’язки зі США в галузі оборони та видобутку корисних копалин, проте на своїх умовах.