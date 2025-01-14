"Трамп дуже непрогнозований, але в певному сенсі далекоглядний президент": Мирослава Гонгадзе про заяви щодо Гренландії
Керівниця мовлення Голосу Америки у Східній Європі Мирослава Гонгадзе зазначила, що питання Гренландії є досить складним
Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".
"Розуміємо, що президент Трамп з попередньої каденції є дуже непрогнозованим, але в якомусь сенсі далекоглядним президентом. Він насправді порушує складні питання, і одне з найскладніших питань - це Гренландія", - наголосила Гонгадзе.
Керівниця мовлення Голосу Америки у Східній Європі нагадала, що у 2009 році Данія дала можливість Гренландії визначати свою незалежність. І сьогодні Гренландія має право не лише проводити референдум щодо своєї незалежності, а й оголосити незалежність. Гренландія навесні буде проводити загальнонаціональні вибори. Населення Гренландії налічує лише 50 тисяч. У них є свій парламент, є керівництво, і ця територія може визначити своє майбутнє. Данія вже заявила, що вона готова вступати в переговори зі США.
"США зараз мають військову базу на території Гренландії, вона існує там з давніх часів, і ця військова база перехоплює сигнали про ракетні запуски та стежить за безпекою в цьому районі. Тому питання Гренландії є досить складним. Також відбуваються кліматичні зміни, у Гренландії тануть льодовики, і все більше території можна досліджувати. У Гренландії дуже багато різного виду корисних копалин, що становлять інтерес, зокрема, для США", - зауважила Гонгадзе.
Мирослава Гонгадзе передбачає, що питання Гренландії буде стояти на порядку денному.
"Ще є важливий нюанс, що може викликати певні європейсько-американські розбіжності. Якщо Гренландія вирішить стати незалежною, то парламент Данії має погодити цю незалежність. А якщо Данія не захоче цього робити, а США підтримують незалежність Гренландії, то це може викликати певні тертя", - пояснила керівниця мовлення Голосу Америки у Східній Європі.
- Союзники обраного президента США Дональда Трампа у Палаті представників підготували законопроєкт "Зробімо Гренландію знову великою" щодо купівлі острова.
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