Претензії Трампа на Гренландію: республіканці підготувати законопроєкт щодо купівлі острова
Союзники обраного президента США Дональда Трампа у Палаті представників підготували законопроєкт "Зробімо Гренландію знову великою" щодо купівлі острова
Про це інформує Fox News, яке отримало копію законопроєкта.
Вказано, що автором документа є конгресмен Енді Оглес, який заручився підтримкою 10 колег-республіканців з Палати представників.
"Джо Байден протягом останніх чотирьох років підірвав нашу репутацію, а президент Трамп, ще не вступивши на посаду, заявляє світові, що “Америка понад усе” повернулася. Американські економічні інтереси та інтереси безпеки більше не будуть відсунуті на задній план, і республіканці в Палаті представників готові допомогти президенту Трампу досягти успіху в інтересах американського народу", - зазначив Оглес.
Якщо законопроєкт ухвалять, то Трамп зможе розпочати переговори з Данією щодо купівлі Гренландії у перший день на посаді - 20 січня.
"Не пізніше ніж через 5 календарних днів після досягнення угоди з Королівством Данія щодо придбання Гренландії Сполученими Штатами, президент повинен передати відповідним комітетам Конгресу угоду, включаючи всі пов'язані з нею матеріали та додатки", - йдеться у документі.
Заяви Трампа про Гренландію: що відомо
23 грудня 2024 року новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що хоче, щоб Гренландія перебувала під контролем США.
Наступного дня уряд Данії заявив про збільшення витрат на оборону Гренландії.
8 січня міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі цього захочуть, але не буде частиною США.
Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів хоче бути незалежним, а не американським чи данським.
11 січня уряд Данії надіслав команді новообраного президента США Дональда Трампа приватні повідомлення, висловлюючи готовність обговорити посилення безпеки або збільшення військової присутності Штатів у Гренландії.
Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив: його країна визнає, що США мають інтереси безпеки в Арктиці та готова обговорити це з адміністрацією майбутнього президента Дональда Трампа.
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