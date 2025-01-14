Претензії Трампа на Гренландію: республіканці підготувати законопроєкт щодо купівлі острова

Про це інформує Fox News, яке отримало копію законопроєкта.

Вказано, що автором документа є конгресмен Енді Оглес, який заручився підтримкою 10 колег-республіканців з Палати представників.

"Джо Байден протягом останніх чотирьох років підірвав нашу репутацію, а президент Трамп, ще не вступивши на посаду, заявляє світові, що “Америка понад усе” повернулася. Американські економічні інтереси та інтереси безпеки більше не будуть відсунуті на задній план, і республіканці в Палаті представників готові допомогти президенту Трампу досягти успіху в інтересах американського народу", - зазначив Оглес.

Якщо законопроєкт ухвалять, то Трамп зможе розпочати переговори з Данією щодо купівлі Гренландії у перший день на посаді - 20 січня.

"Не пізніше ніж через 5 календарних днів після досягнення угоди з Королівством Данія щодо придбання Гренландії Сполученими Штатами, президент повинен передати відповідним комітетам Конгресу угоду, включаючи всі пов'язані з нею матеріали та додатки", - йдеться у документі.

Заяви Трампа про Гренландію: що відомо

23 грудня 2024 року новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що хоче, щоб Гренландія перебувала під контролем США.

Наступного дня уряд Данії заявив про збільшення витрат на оборону Гренландії.

8 січня міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі цього захочуть, але не буде частиною США.

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів хоче бути незалежним, а не американським чи данським.

11 січня уряд Данії надіслав команді новообраного президента США Дональда Трампа приватні повідомлення, висловлюючи готовність обговорити посилення безпеки або збільшення військової присутності Штатів у Гренландії.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив: його країна визнає, що США мають інтереси безпеки в Арктиці та готова обговорити це з адміністрацією майбутнього президента Дональда Трампа.