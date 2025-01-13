Прем’єр Гренландії Егеде заявив, що прагне зміцнити зв’язки зі США в галузі оборони та видобутку корисних копалин

Про це повідомляє Reuters.

Егеде сказав, що його уряд шукає шляхи співпраці зі Сполученими Штатами і він готовий розпочати діалог із прийдешньою адміністрацією Дональда Трампа, але підкреслив, що він сам вирішуватиме, як це робити.

Прем'єра запитали на пресконференції про розширення військового потенціалу США у Гренландії, на що Егеде сказав: "Незалежність Гренландії — це справа Гренландії, також щодо використання її землі, тому Гренландія також вирішуватиме, що робити. Це угода, до якої ми повинні прийти".

Читайте також: Навіщо Трампу Гренландія?

Егеде скликав лідерів політичних партій Гренландії на зустріч у столиці країни Нуук, щоб обговорити колективний підхід до інтересів США.

"Це перший раз, коли до Гренландії прислухалися інтенсивно. Нам потрібно бути спокійними, скористатися перевагами речей і об’єднатися", — сказав він.

Хоча минулого тижня Трамп не виключив потенційного використання військових чи економічних засобів для встановлення контролю над Гренландією, новообраний віцепрезидент США Джей Ді Венс відкинув використання військової сили, хоча й підкреслив стратегічне значення Гренландії і багаті ресурси острова.

"Коли ми вперше це почули, це викликало занепокоєння. Але віцепрезидент сказав учора, що вони не зацікавлені у використанні зброї. Наш інтерес полягає у співпраці", - сказав Егеде.

Заяви Трампа про Гренландію: що відомо

23 грудня 2024 року новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що хоче, щоб Гренландія перебувала під контролем США.

Наступного дня уряд Данії заявив про збільшення витрат на оборону Гренландії.

8 січня міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі цього захочуть, але не буде частиною США.

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів хоче бути незалежним, а не американським чи данським.

11 січня уряд Данії надіслав команді новообраного президента США Дональда Трампа приватні повідомлення, висловлюючи готовність обговорити посилення безпеки або збільшення військової присутності Штатів у Гренландії.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив: його країна визнає, що США мають інтереси безпеки в Арктиці та готова обговорити це з адміністрацією майбутнього президента Дональда Трампа.