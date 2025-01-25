"Був агресивним і конфронтаційним": Трамп під час телефонної розмови з прем'єркою Данії погрожував митами, якщо країна не поступиться Гренландією

Про це повідомляє Financial Times.

За словами кількох високопоставлених європейських чиновників, розмова тривала 45 хвилин і закінчилася напружено через різкі коментарі Трампа після того, як Фредеріксен підкреслила, що острів не продається.

Джерела стверджують, що Трамп був агресивним і конфронтаційним, він не сприйняв серйозно заперечення Фредеріксен про те, що Гренландія не продається, і навіть погрожував введенням мит, якщо Данія не враховуватиме інтереси США.

"Це було жахливо", - зазначив один зі співрозмовників видання. Інший додав: "Він був дуже твердим. Це був холодний душ. Раніше було важко сприймати це серйозно. Але тепер я думаю, що це серйозно і потенційно дуже небезпечно".

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У виданні зазначили, що багато європейських чиновників сподівалися, що його коментарі про прагнення отримати контроль над Гренландією з міркувань "національної безпеки" були переговорним прийомом, щоб отримати більший вплив на територію НАТО. Росія і Китай також борються за позиції в Арктиці. Але розмова з Фредеріксеном зруйнувала ці надії, поглибивши зовнішньополітичну кризу між союзниками по НАТО.

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"Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що безпека Гренландії важлива для Сполучених Штатів, оскільки Китай і Росія роблять значні інвестиції в Арктичний регіон, - заявив речник Ради національної безпеки Білого дому. - Президент прагне не лише захищати інтереси США в Арктиці, а й співпрацювати з Гренландією для забезпечення взаємного процвітання обох країн".

Натомість прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде підкреслив, що жителі острова прагнуть незалежності, а не підпорядкування США чи Данії.