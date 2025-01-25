"Був агресивним і конфронтаційним": Трамп під час телефонної розмови з прем'єркою Данії погрожував митами, якщо країна не поступиться Гренландією
Президент США Дональд Трамп під час недавньої телефонної розмови з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен висловив намір захопити Гренландію, пригрозивши країні введенням мит, якщо та не поступиться
Про це повідомляє Financial Times.
За словами кількох високопоставлених європейських чиновників, розмова тривала 45 хвилин і закінчилася напружено через різкі коментарі Трампа після того, як Фредеріксен підкреслила, що острів не продається.
Джерела стверджують, що Трамп був агресивним і конфронтаційним, він не сприйняв серйозно заперечення Фредеріксен про те, що Гренландія не продається, і навіть погрожував введенням мит, якщо Данія не враховуватиме інтереси США.
"Це було жахливо", - зазначив один зі співрозмовників видання. Інший додав: "Він був дуже твердим. Це був холодний душ. Раніше було важко сприймати це серйозно. Але тепер я думаю, що це серйозно і потенційно дуже небезпечно".
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У виданні зазначили, що багато європейських чиновників сподівалися, що його коментарі про прагнення отримати контроль над Гренландією з міркувань "національної безпеки" були переговорним прийомом, щоб отримати більший вплив на територію НАТО. Росія і Китай також борються за позиції в Арктиці. Але розмова з Фредеріксеном зруйнувала ці надії, поглибивши зовнішньополітичну кризу між союзниками по НАТО.
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"Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що безпека Гренландії важлива для Сполучених Штатів, оскільки Китай і Росія роблять значні інвестиції в Арктичний регіон, - заявив речник Ради національної безпеки Білого дому. - Президент прагне не лише захищати інтереси США в Арктиці, а й співпрацювати з Гренландією для забезпечення взаємного процвітання обох країн".
Натомість прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде підкреслив, що жителі острова прагнуть незалежності, а не підпорядкування США чи Данії.
- У середу, 15 січня, прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен поспілкувалася телефоном з майбутнім президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом.
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