Данія оголосила про посилення оборонної присутності в Арктиці
Данія 27 січня оголосила про посилення оборонної присутності в Арктиці й Північній Атлантиці: уряд країни уклав першу проміжну угоду у співпраці з Фарерськими островами та Гренландією
Про це інформує міноборони Данії.
Вказано, що на ініціативи щодо оборони у регіоні спрямують понад 14 мільярдів данських крон. Сторони домовились провести переговори щодо другої частини угоди для Арктики у 2025 році.
"Три нових арктичних кораблі, додаткові безпілотники дальнього радіуса дії з розширеними можливостями отримання зображень і посилення супутникового потенціалу. Це деякі з ініціатив першої часткової угоди щодо Арктики й Північної Атлантики, узгодженої урядом і сторонами оборонної угоди в тісній співпраці з урядом Фарерських островів і урядом Гренландії", - йдеться у повідомленні.
Угода покликана покращити спостереження і забезпечення суверенітету в регіонах.
"Ми стоїмо перед серйозними викликами у сфері безпеки. За оцінками данської розвідувальної служби, рівень загрози в Арктиці та Північній Атлантиці погіршився. Тому ми повинні значно посилити оборонну присутність у цих регіонах", - наголосив міністр оборони Данії Троельс Люнд Поульсен.
Заяви Трампа про Гренландію: що відомо
23 грудня 2024 року новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що хоче, щоб Гренландія перебувала під контролем США. Наступного дня уряд Данії заявив про збільшення витрат на оборону Гренландії.
8 січня міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі цього захочуть, але не буде частиною США. Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів хоче бути незалежним, а не американським чи данським.
11 січня уряд Данії надіслав команді новообраного президента США Дональда Трампа приватні повідомлення, висловлюючи готовність обговорити посилення безпеки або збільшення військової присутності Штатів у Гренландії.
13 січня міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив: його країна визнає, що США мають інтереси безпеки в Арктиці та готова обговорити це з адміністрацією Трампа.
15 січня, прем'єр-міністрка Метте Фредеріксен поспілкувалася телефоном з Трампом. Він під час розмови висловив намір захопити Гренландію, пригрозивши країні введенням мит, якщо та не поступиться.
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