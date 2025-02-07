Сили оборони знищили 81 зі 112 російських безпілотників, ще 31 - локаційно втрачені
За добу армія РФ втратила 1340 військових, 10 танків, 32 артсистеми та засіб ППО
Упродовж доби на російсько-українському фронті армія окупантів втратила ще 1340 своїх військових, а також сотні одиниць техніки та озброєння
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Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 846650 (+1340) осіб,
- танків ‒ 9975 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20755 (+18) од,
- артилерійських систем – 22785 (+32) од,
- РСЗВ – 1271 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1056 (+1) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24301 (+116),
- крилаті ракети ‒ 3054 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 36307 (+96) од,
- спеціальна техніка ‒ 3738 (+1).
Дані уточнюються.
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