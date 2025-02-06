РФ атакує Україну безпілотниками: ситуація ввечері 6 лютого

Про це інформують Повітряні сили.

О 17:19 декілька груп дронів перебували на Сумщині й рухалися у напрямку Чернігівщини та Полтавщини. Більш ніж за годину про небезпеку БПЛА попередили жителів Запорізької області.

Згодом дрони через Запорізьку область рухались у напрямку Дніпропетровщини. Далі вони продовжили рух повз Криворізький район Дніпропетровщини у напрямку Кіровоградської області.

Станом на 19:55 декілька безпілотників фіксували у напрямку Полтави, а о 20:14 у небі спостерігали групи "шахедів", які через північ Сумщини летіли у напрямку Чернігівської області.

Невдовзі до 10 груп дронів рухалися через Чернігівщину у напрямку Київської області.

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