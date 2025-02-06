РФ атакує Україну безпілотниками: ситуація ввечері 6 лютого
Російська терористична армія у четвер, 6 лютого, запустила на територію України ударні безпілотники
Про це інформують Повітряні сили.
О 17:19 декілька груп дронів перебували на Сумщині й рухалися у напрямку Чернігівщини та Полтавщини. Більш ніж за годину про небезпеку БПЛА попередили жителів Запорізької області.
Згодом дрони через Запорізьку область рухались у напрямку Дніпропетровщини. Далі вони продовжили рух повз Криворізький район Дніпропетровщини у напрямку Кіровоградської області.
Станом на 19:55 декілька безпілотників фіксували у напрямку Полтави, а о 20:14 у небі спостерігали групи "шахедів", які через північ Сумщини летіли у напрямку Чернігівської області.
Невдовзі до 10 груп дронів рухалися через Чернігівщину у напрямку Київської області.
Новина доповнюватиметься...
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.36 Купівля 41.36Продаж 41.85
- EUR Купівля 42.91Продаж 43.63
- Актуальне
- Важливе