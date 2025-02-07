The New York Times: Щоб зберегти підтримку, Україна звертається до союзників Трампа - консервативних християн

Про це йдеться в статті The New York Times, переклад якої наводить Еспресо.

Україна цього тижня відправляє найбільшу в історії делегацію на зустріч політично впливових християнських лідерів у Вашингтоні, щоб аргументувати, що захист релігійної свободи є вагомою підставою для продовження допомоги США у протидії російській агресії.

Українські пастори, депутати парламенту та військові капелани, які відвідають Національний молитовний сніданок, сподіваються, що послання про боротьбу з релігійними переслідуваннями знайде відгук серед представників адміністрації Трампа та членів Конгресу, які також будуть присутні.

Національний молитовний сніданок, який з 1953 року є важливою подією у соціальному житті Вашингтона, надає можливість бізнесменам, релігійним лідерам і дипломатам налагоджувати контакти з впливовими одновірцями в уряді для впливу на політику. Хоча захід відкритий для представників усіх віросповідань, його метою, згідно з сайтом, є "зібрання в дусі Ісуса з Назарета".

Українці будуть доводити присутнім, що подальше просування Росії призведе до розширення зони репресій проти кількох християнських конфесій, а також до руйнування і пограбування церков, арештів пасторів і священників - дій, які правозахисні групи задокументували на територіях, що вже перебувають під російською окупацією.

"Росія не просто вбиває людей, не просто руйнує наші міста - Росія також знищує і забороняє релігійні громади на підконтрольних їй територіях," - заявив Роман Лозинський, народний депутат від опозиційної партії "Голос".

Лозинський є вірянином Греко-Католицької Церкви, яка належить до гілки католицизму східного обряду, що наслідує Ватикан і зазнає переслідувань у підконтрольних Росії частинах України. Він згадав депортацію свого друга і греко-католицького священника в утримуваному Росією місті Мелітополі як приклад придушення католицьких громад в умовах окупації.

Український військовий стоїть на колінах у молитві в церкві, пошкодженій російською авіацією в Оріхові, Фото: Associated Press

Понад 100 українських пасторів, політиків, військових капеланів і священників, у тому числі Предстоятель Української Православної Церкви Митрополит Епіфаній I, прибули до Вашингтону для участі у молитовному сніданку в четвер і пов'язаних з ним заходах протягом тижня, повідомив Павло Унгурян, колишній депутат Верховної Ради, який організовує українську ініціативу.

Українські православні священики та парафії є одними з мішеней на сході України. За останні три роки на окупованих Росією територіях було вбито приблизно 50 священників, у тому числі головного церковного служителя в Херсоні, який відмовився приєднатися до Російської Православної Церкви, заявив в інтерв'ю Митрополит Епіфаній I. Інші священники були змушені виїхати або служити літургію таємно.

Українці також мають намір привернути увагу до тяжкого становища євангельських християн, сказав пан Унгурян, який є баптистом. У межах своїх кордонів Росія проводить розслідування проти євангельських християн і заарештовує Свідків Єгови. Репресії поширюються і на окуповану Україну.

"Україна є центром Біблійного поясу Європи", - сказав Унгурян, і вираження євангельської віри там зараз знаходиться під загрозою. За його словами, близько мільйона українців щотижня відвідують євангельські богослужіння.

Росія окупувала близько 19 відсотків української території і повільно, але впевнено завойовує її. Україна захищається у запеклих окопних боях на фронті протяжністю близько 600 миль. "Частина цієї війни є духовною. Америці слід знати про це" - підкреслює Унгурян.

Українці, які беруть участь у молитовному сніданку, хочуть продемонструвати життєздатність християнських церков в країні, де близько 70 відсотків населення за опитуваннями вважають себе віруючими.

Ці зусилля спрямовані на те, щоб вплинути на прихильників Трампа, які скептично ставляться до значної військової та фінансової допомоги Україні з боку адміністрації Байдена. Цього тижня Трамп заявив, що подальша допомога може бути обміняна на доступ США до українських корисних копалин.

Попередні релігійні просвітницькі заходи в США вже принесли результати для України.

Влітку минулого року спікер Палати представників Майк Джонсон виступив з відеозверненням до християнського зібрання в Україні. Українські баптисти звернулися до нього з проханням про військову та дипломатичну підтримку їхньої країни. Джонсон - південний баптист, який поставив християнську консервативну віру в центр своєї політичної кар'єри.

Українські Церкви та парламент країни надсилали делегації на сніданок з початку 2000-х років, але в останні роки збільшили кількість відвідувачів, назвавши щорічний візит "Українським тижнем" у Вашингтоні. У минулі роки участь у сніданку брали кілька десятків релігійних і політичних лідерів. Більша делегація цього року, за словами Унгуряна, є визнанням важливості християнства для багатьох прихильників Трампа.

"Це абсолютно важливі питання, які можуть об'єднати Україну, дуже консервативну, християнську країну, з дуже консервативною, християнською Америкою", - вважає Унгурян, який просуває консервативну соціальну політику в Україні.

Українські протестантські пастори під час війни активно працювали військовими капеланами, розповіла в інтерв'ю Людмила Филипович, український релігієзнавець. За її словами, українські євангельські християни відкрили близько 100 церков в інших європейських країнах, щоб надавати україномовні послуги біженцям з країни.

Росія під керівництвом президента Володимира Путіна відсунула на другий план або заборонила церкви, які не належать до чотирьох "традиційних" релігій - православного християнства, іудаїзму, ісламу та буддизму. Росія входить до урядового списку "країн, що викликають особливе занепокоєння" через обмеження свободи віросповідання.

пошкоджений Святогірсько-Печерський монастир, Фото: gettyimages

На окупованих територіях на сході і півдні України католицькі та протестантські церкви стикаються з "погрозами, допитами і безпідставними арештами", згідно з доповіддю, опублікованою в січні Місією Євразія, групою, яка займається просуванням євангельського християнства в колишніх радянських республіках.

"Російська окупаційна влада також широко практикує незаконне ув'язнення і засудження за сфабрикованими звинуваченнями в екстремізмі, тортури і навіть вбивства", - йдеться в доповіді. У ньому описані випадки закриття і розграбування церков, а також зняття з них хрестів. Загалом, російське вторгнення зруйнувало, пошкодило або призвело до розграбування щонайменше 630 релігійних об'єктів, йдеться у звіті.

Візит митрополита Епіфанія до Вашингтона є частиною його зусиль, спрямованих на міжнародне визнання його церкви та підтримку з боку релігійних лідерів у протистоянні з Росією. Його церква здобула незалежність від Російської православної церкви у 2019 році, але деякі громади продовжують підпорядковуватись московській ієрархії.

Минулого року Україна заборонила православну гілку, пов'язану з Російською Церквою, що викликало критику з боку Кремля і Папи Римського Франциска. Українські чиновники заявили, що обмеження були необхідними, оскільки деякі священики служили російськими шпигунами або заохочували парафіян молитися за главу російської церкви, яка благословила вторгнення.

"Російська церква намагалася заблокувати нашу діяльність за кордоном, а ми намагаємося її розблокувати, тому що церква є одним з найважливіших елементів для майбутнього існування української держави," - сказав митрополит Епіфаній, Предстоятель української церкви, в інтерв'ю в грудні в Римі. "Ми намагаємося зруйнувати ці блоки, говорячи правду, бо правда руйнує стіни".

Нещодавно він доносив це послання якомога більшій кількості релігійних лідерів. Він каже, що регулярно спілкується з Вселенським патріархом Варфоломієм I Константинопольським, духовним лідером світового православ'я.

У той час як серед західних чиновників точаться дискусії про те, як вести переговори про припинення війни, Митрополит Епіфаній сказав, що результат для України непередбачуваний, але він не залишив жодних сумнівів у своїх сподіваннях на долю України.

"Ми віримо, що Бог може створити диво, так само, як Він створив диво для Сирії, і Асад залишив Сирію. Ми просимо всіх про духовну зброю, про молитву".