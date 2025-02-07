Сили оборони знищили 81 зі 112 російських безпілотників, ще 31 - локаційно втрачені
Росіяни просунулися в Дачному та Успенівці на Донеччині, - DeepState
Російська армія просунулася поблизу населених пунктів Дачне та Успенівка в Донецькій області
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Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
"Ворог просунувся в Дачному та Успенівці", - йдеться у повідомленні.
- Ростислав Ящишин, старший лейтенант, речник 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ з Лиманського напрямку, зазначив, що противник переміщує свої сили по лінії фронту, намагаючись знайти місця для прориву нашої оборони.
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