Ворог більшість свого ресурсу перемістив на північ Лиманського напрямку, - речник 63-ї ОМБр ЗСУ

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Станом на сьогодні ситуація в зоні відповідальності 63-ї ОМБр є більш-менш спокійною, тому що штурмові дії ворога на нашій ділянці не відбуваються. Причини цьому, напевно, - дві. Перша – більшу частину свого ресурсу противник перемістив на північ Лиманського напрямку, де намагається знайти інші можливості прорвати лінію фронту. Друга - протягом всього 2024 року окупанти на цьому відтинку фронту нічого не змогли зробити, залишивши близько 7 тис. вбитими та пораненими, також втратили величезну кількість техніки. Відповідно, загарбник вирішив шукати "щастя" десь в інших місцях", - прокоментував речник 63-ї ОМБр ЗСУ.

За його словами, 63-тя ОМБр надає бойову підтримку суміжним бригадам, які тримають свої позиції північніше на Лиманському напрямку. Артилеристи та дронарі продовжують мінусувати особовий склад противника.

"З усім тим, армія РФ намагається прострілювати наші позиції, так само працюють і ворожі дрони зі скидами, FPV-дрони, артилерія. Хоч і штурмів не відбувається, але спокійного життя в українських оборонців тут наразі немає – всі працюють, ведеться цілодобова робота", - зауважив Ростислав Ящишин.