Єрмак обговорив із Келлогом його майбутній візит до України та ситуацію на фронті
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак поспілкувався зі спеціальним представником Дональда Трампа з питань України та РФ Кітом Келлогом. Зокрема, говорили про майбутній візит Келлога в Україну та ситуацію на фронті
Про це Андрій Єрмак повідомив у telegram.
"Говорив зі спецпредставником США з питань України та Росії Кітом Келлогом. Обговорили його майбутній візит в Україну, який є для нас дуже важливим. Справедливий та стійкий мир – пріоритет для України", - зазначив Єрмак.
Він додав, що вони з Келлогом також обговорили ситуацію на фронті, питання безпеки цивільного населення України та майбутні зустрічі на Мюнхенській безпековій конференції.
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- Раніше українські ЗМІ з посиланням на джерела в Офісі президента повідомляли, що Кіт Келлог може здійснити свій перший візит в Україну 20 лютого.
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