Єрмак обговорив із Келлогом його майбутній візит до України та ситуацію на фронті

Про це Андрій Єрмак повідомив у telegram.

"Говорив зі спецпредставником США з питань України та Росії Кітом Келлогом. Обговорили його майбутній візит в Україну, який є для нас дуже важливим. Справедливий та стійкий мир – пріоритет для України", - зазначив Єрмак.

Він додав, що вони з Келлогом також обговорили ситуацію на фронті, питання безпеки цивільного населення України та майбутні зустрічі на Мюнхенській безпековій конференції.

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