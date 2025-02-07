"Провели ґрунтовну дискусію": посолка у США Маркарова зустрілася з Келлогом

Про це Маркарова повідомила у Facebook.

"Не перша наша зустріч з Генералом Кітом Келлогом взагалі, але перша в його офіційному статусі Спецпредставника з питань України та Росії, на яку його призначив Президент Трамп 3 лютого", - написала Маркарова.

У зустрічі також взяли участь аташе з питань оборони України Борис Кременецький, заступник Маркарової Денис Сієнік і учасники команди Келлога.

"Провели ґрунтовну дискусію зі Спецпредставником та його командою і моїми колегами - очільником ВАТ (Офісу аташе з оборони - ред.) генералом Кременецьким та заступником Денисом Сієніком", - написала Маркарова.