"Провели ґрунтовну дискусію": посолка у США Маркарова зустрілася з Келлогом
Посолка України у США Оксана Маркарова провела першу зустріч із Кітом Келлогом як спецпредставником президента Дональда Трампа з питань України та Росії
Про це Маркарова повідомила у Facebook.
"Не перша наша зустріч з Генералом Кітом Келлогом взагалі, але перша в його офіційному статусі Спецпредставника з питань України та Росії, на яку його призначив Президент Трамп 3 лютого", - написала Маркарова.
У зустрічі також взяли участь аташе з питань оборони України Борис Кременецький, заступник Маркарової Денис Сієнік і учасники команди Келлога.
"Провели ґрунтовну дискусію зі Спецпредставником та його командою і моїми колегами - очільником ВАТ (Офісу аташе з оборони - ред.) генералом Кременецьким та заступником Денисом Сієніком", - написала Маркарова.
- Раніше Маркарова заявила, що США не обговорювали з Україною можливість проведення виборів до кінця 2025 року, проте Київ готовий до такого обговорення за ініціативи Вашингтона.
- Келлог назвав вибори під час війни "ознакою здорової демократії", проте зазначив, що українці не можуть проводити вибори до завершення бойових дій.
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