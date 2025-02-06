"Ознака здорової демократії": Келлог пояснив заяву щодо проведення виборів в Україні під час війни

Про це він заявив в інтервʼю Newsmax, цитує "Європейська правда".

"Я думаю, зараз вони (українці, – ред.) не можуть їх проводити, тому що це записано в їхній конституції, вони – українці – не можуть проводити їх до припинення воєнних дій", - сказав Келлог.

Водночас він підкреслив, що вибори відбуваються у "кожній демократичній державі", і у Сполучених Штатах вони проходили "в розпал воєн" (не коли американська територія була окупована).

Спецпредставник Трампа підкреслив: вибори не означають, що зараз "Зеленський повинен піти".

"Ознакою здорової демократії є готовність і здатність проводити вибори навіть під час війни", - зазначив Келлог.