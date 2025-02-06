"Ознака здорової демократії": Келлог пояснив заяву щодо проведення виборів в Україні під час війни
Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог пояснив заяву щодо проведення українських виборів під час війни тим, що це "ознака здорової демократії"
Про це він заявив в інтервʼю Newsmax, цитує "Європейська правда".
"Я думаю, зараз вони (українці, – ред.) не можуть їх проводити, тому що це записано в їхній конституції, вони – українці – не можуть проводити їх до припинення воєнних дій", - сказав Келлог.
Водночас він підкреслив, що вибори відбуваються у "кожній демократичній державі", і у Сполучених Штатах вони проходили "в розпал воєн" (не коли американська територія була окупована).
Спецпредставник Трампа підкреслив: вибори не означають, що зараз "Зеленський повинен піти".
"Ознакою здорової демократії є готовність і здатність проводити вибори навіть під час війни", - зазначив Келлог.
- 1 лютого повідомлялось: Сполучені Штати хочуть, щоб Україна провела вибори, можливо, до кінця року, особливо якщо Київ зможе домовитися про перемир’я з Росією в найближчі місяці.
- "Більшість демократичних країн проводять вибори під час війни. Я вважаю, що це важливо. Я вважаю, що це добре для демократії. У цьому краса міцної демократії, у вас потенційно є більше ніж одна людина", — пояснив таке прагнення спецпредставник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог.
- 4 лютого пані посол України в США Оксана Маркарова повідомила, що Вашингтон і Київ не обговорювали можливість проведення виборів до кінця 2025 року.
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