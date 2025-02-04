США й Київ не обговорювали необхідність виборів до кінця 2025 року, - посол Маркарова про заяву Келлога

Про це сказала посол України в США Оксана Маркарова в інтерв'ю Суспільному.

Вона підкреслила, що під час війни Київ не зможе забезпечити повний доступ до голосування й кандидування.

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"Коли це питання теоретично обговорювалось, у 2023-24 роках, наша позиція була така, що для цього треба завершити бойові дії. Під час війни ми не зможемо забезпечити повний доступ до голосування та кандидування", - сказала Маркарова.