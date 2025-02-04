США й Київ не обговорювали необхідність виборів до кінця 2025 року, - посол Маркарова про заяву Келлога
Сполучені Штати Америки не обговорювали з Україною можливість проведення виборів до кінця 2025 року. Водночас Київ готовий до обговорення, якщо питання порушуватиме нова адміністрація Білого дому
Про це сказала посол України в США Оксана Маркарова в інтерв'ю Суспільному.
Вона підкреслила, що під час війни Київ не зможе забезпечити повний доступ до голосування й кандидування.
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"Коли це питання теоретично обговорювалось, у 2023-24 роках, наша позиція була така, що для цього треба завершити бойові дії. Під час війни ми не зможемо забезпечити повний доступ до голосування та кандидування", - сказала Маркарова.
- 1 лютого повідомлялось: Сполучені Штати хочуть, щоб Україна провела вибори, можливо, до кінця року, особливо якщо Київ зможе домовитися про перемир’я з Росією в найближчі місяці.
- "Більшість демократичних країн проводять вибори під час війни. Я вважаю, що це важливо. Я вважаю, що це добре для демократії. У цьому краса міцної демократії, у вас потенційно є більше ніж одна людина", — пояснив таке прагнення спецпредставник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог.
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