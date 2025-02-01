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США прагнуть, щоб Україна до кінця 2025 року провела президентські та парламентські вибори, - Reuters

Ксенія Золотова
1 лютого, 2025 субота
18:04
Війна з Росією вибори в Україні

Сполучені Штати хочуть, щоб Україна провела вибори, можливо, до кінця року, особливо якщо Київ зможе домовитися про перемир’я з Росією в найближчі місяці

Зміст

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела у Вашингтоні, Києві та спецпредставника Дональда Трампа з питань України та Росії Кіта Келлога.

Як наголосив Келлог, "потрібно провести" президентські та парламентські вибори в Україні, зупинені під час війни з Росією.

"Більшість демократичних країн проводять вибори під час війни. Я вважаю, що це важливо. Я вважаю, що це добре для демократії. У цьому краса міцної демократії, у вас потенційно є більше ніж одна людина", — сказав Келлог.

Зазначається, що Трамп і Келлог запропонували небагато подробиць про свою стратегію та час припинення війни в Україні. 

План Трампа все в розвитку, і жодних політичних рішень не було прийнято, але Келлог та інші офіційні особи Білого дому в останні дні обговорювали, як підштовхнути Україну погодитися на вибори в рамках початкового перемир’я з Росією, двох людей, які знають про ці розмови, сказав колишній чиновник США.

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Два джерела в адміністрації Трампа повідомили, що обговорюється, чи варто наполягати на початковому припиненні вогню, перш ніж намагатися досягти більш сталої угоди. Якби в Україні відбулися президентські вибори, переможець міг би бути відповідальним за переговори щодо довгострокового пакту з Москвою, вважають співрозмовники.

Джерела в українському уряді сказали Reuters, що адміністрація Трампа ще офіційно не вимагала від України проведення президентських виборів до кінця року.

Вашингтон порушував питання про вибори перед високопосадовцями в офісі Зеленського у 2023 і 2024 роках під час адміністрації Байдена, заявили двоє колишніх високопосадовців США. Представники Державного департаменту та Білого дому сказали своїм українським колегам, що вибори мають вирішальне значення для дотримання міжнародних і демократичних норм.

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Офіційні особи в Києві у розмовах з Вашингтоном протягом останніх місяців казали, що проведення виборів у такий нестабільний момент в історії України розділить українських лідерів і потенційно призведе до кампаній впливу Росії, заявили співрозмовники Reuters.

Джерело в українському уряді заявило Reuters, що Путін використовує проблему виборів як фальшивий привід для зриву майбутніх переговорів.

"Путін розставляє пастку, стверджуючи, що якщо в Україні не пройдуть вибори, він може згодом проігнорувати будь-які домовленості", - сказало джерело.

Якби не впроваджений після російського повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року воєнний стан, чергові парламентські вибори мали б відбутися 2023 року, а президентські - 2024-го.

  • Російський диктатор Володимир Путін особисто просуває наратив, що президент України Володимир Зеленський є "нелегітимним".

     

Теги:
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Володимир Путін
вибори президента
Володимир Зеленський
Джо Байден
Дональд Трамп
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Кіт Келлог
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