Бо в його ж хворій уяві після 2013 року усі президенти України — нелегітимні.

Нагадаю, що і Порошенко був "нелегітимний", хоч потім Путін з ним зустрічався у рамках "Нормандського формату", і Зеленський, виявляється, "нелегітимний", хоч своїм приїздом в Париж у грудні 2019-го, він легітимізував його як очільника України, що мало б поставити крапку на будь-яких інсинуаціях.

Читайте також: Путін прикидається "конституціоналістом"