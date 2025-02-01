Путінська "шарманка" про нелегітимність Зеленського — не нова
Я другий день не можу придумати, чому Путін не запропонував Трампу зустріч з Януковичем
Бо в його ж хворій уяві після 2013 року усі президенти України — нелегітимні.
Нагадаю, що і Порошенко був "нелегітимний", хоч потім Путін з ним зустрічався у рамках "Нормандського формату", і Зеленський, виявляється, "нелегітимний", хоч своїм приїздом в Париж у грудні 2019-го, він легітимізував його як очільника України, що мало б поставити крапку на будь-яких інсинуаціях.
Читайте також: Путін прикидається "конституціоналістом"
У внутрішньоукраїнському порядку денному ця тема не спрацювала навіть після пʼятирічного перебування нинішнього президента при владі.
Тому "шарманка" про легітимність/нелегітимність з уст росіян — не така вже й нова. Просто заїло платівку, яка, як думає Путін, запустить в Україні виборчий процес, а відтак — політичну хаотизацію всередині. Чиста ФСБшна розробка. Сподіваюсь, що всі це прекрасно розуміють.
Про автора. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.6 Купівля 41.6Продаж 42.1
- EUR Купівля 43.29Продаж 44.01
- Актуальне
- Важливе