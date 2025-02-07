Збір для розвідки ССО
Аби побачити та знищити кожного ворога. Збираємо кошти на два снайперські приціли з тепловізорами та два біноклі з далекоміром для укомплектування підрозділу розвідки ССО. Воїни тримають стрій на східному напрямку
В пекельних умовах війни ці прилади допоможуть не лише покращити виконання бойових завдань, а й зберегти найцінніше - життя наших захисників.
Тож, Ваш донат збільшить ефективність дій проти ворога!
Долучайтеся, разом до перемоги!
Наша ціль: 910 000 грн
Поповнити банку Монобанка
Номер картки банки:
4441 1111 2157 9449
Поповнити конверт через Приват24
Номер картки конверта:
5168 7521 3798 4657
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.26 Купівля 41.26Продаж 41.77
- EUR Купівля 42.8Продаж 43.48
- Актуальне
- Важливе