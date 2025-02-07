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Війна з Росією: хроніка
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Головна Волонтери.Еспресо Збір для розвідки ССО

Збір для розвідки ССО

Анна Хотіна
7 лютого, 2025 п'ятниця
11:09
Волонтери.Еспресо

Аби побачити та знищити кожного ворога. Збираємо кошти на два снайперські приціли з тепловізорами та два біноклі з далекоміром для укомплектування підрозділу розвідки ССО. Воїни тримають стрій на східному напрямку

Зміст

В пекельних умовах війни ці прилади допоможуть не лише покращити виконання бойових завдань, а й зберегти найцінніше - життя наших захисників. 

Тож, Ваш донат збільшить ефективність дій проти ворога! 

Долучайтеся, разом до перемоги!

Наша ціль: 910 000 грн 

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Теги:
Новини
Суспільство
Україна
волонтери
ЗСУ
Війна з Росією
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