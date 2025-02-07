"Відчуття, ніби Куп'янськ уже не атакують": депутат міськради Харкова розповів про активізацію підготовки до виборів і роздачу газет від "Слуги Народу"

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"У Харкові оживилося політичне життя. Їдуть депутати, які намагаються зустрічатися з виборцями, виїжджають на місця. Активізувалися деякі місцеві депутати, які вигадують теми для розголосу, де вони можуть засвітитися. Тобто виникає відчуття, що Куп'янськ уже не атакують і не штурмують, і вже треба проводити вибори. Тобто на цій хвилі багато кому хочеться, особливо від провладних сил, уже піаритися", - зауважив Ткачук.

За словами депутата Харківської міської ради, деякі політичні сили й окремі політики зібралися на вибори.

"І харків'яни їм у цьому плані дуже цікаві, і вони хочуть отримати їхні голоси. Ми побачили газети від "Слуг Народу". І не тільки провладна фракція, а й нові так звані політичні сили, які спираються на військових, ставлять білборди. Відбуваються приїзди окремих депутатів Верховної Ради в Харків, зустрічі з майбутніми виборцями. Тобто вийшли на низький старт і вже готуються", - наголосив Ткачук.