У кожному комітеті Ради є підкомітет, зосереджений виключно на євроінтеграційних питаннях, – Стефанчук

На цьому наголосив під час форуму "Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного" спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук. На події працювала кореспондентка "Еспресо" Катерина Галко.

"Уперше за сім хвиль розширення Євросоюзу парламент імплементований до переговорних груп. Це стосується не тільки парламенту, а й представників громадянського суспільства, – сказав Стефанчук. – Вважаю, що чим більше якісних дискусій буде проведено на першому етапі, тим швидше ми будемо рухатися далі".

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Він розповів, що в кожному комітеті Верховної Ради відкривають окремий підкомітет, який буде займатися виключно євроінтеграційними питаннями. На переконання Стефанчука, це також сприяє професіоналізації комітетів.

"Складно, коли в парламенті є один комітет і на нього є велике навантаження, коли, наприклад, відкриваються розділи, пов'язані з рибальством, з питаннями освіти тощо, мають бути професіонали, які глибоко на цьому розуміються. Тому ми йдемо шляхом професіоналізації всього парламенту, щоб цей шлях проходив швидше. Думаю, така модель дасть змогу пришвидшити шлях проходження всіх законодавчих ініціатив, а їх буде дуже багато – саме в українському парламенті", - додав Стефанчук.