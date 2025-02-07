Вони будуть намагатися йти найлегшим та зручним для себе шляхом " поступитися повинні обоє ". На першому етапі це цілком прийнятна зараз позиція для нас, і не слід катати істерики. Бо навіть така позиція категорично не подобається Путіну.

Головне завдання для України — це виробляти власну зброю та руйнувати нафто- та газогони Росії, промислові підприємства. Нафтогони та газогони — це те, що зв'язує Росію в єдиний економічний простір. Його розпад — це загроза цілісності Росії, чого США хочуть уникнути.

Наше завдання — довбати, довбати, довбати, щоб США самі почали просити цього не робити. Тоді ми вже будемо ставити запитання: а що нам за це буде? Це створення власного важеля тиску на перемовинах.

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