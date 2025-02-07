Власна зброя та удари по Росії дозволяють нав'язувати свою волю
Не має значення, що зараз публічно говорять Трамп, Рубіо, Келлог та інші щодо війни України та Росії
Вони будуть намагатися йти найлегшим та зручним для себе шляхом "поступитися повинні обоє". На першому етапі це цілком прийнятна зараз позиція для нас, і не слід катати істерики. Бо навіть така позиція категорично не подобається Путіну.
Головне завдання для України — це виробляти власну зброю та руйнувати нафто- та газогони Росії, промислові підприємства. Нафтогони та газогони — це те, що зв'язує Росію в єдиний економічний простір. Його розпад — це загроза цілісності Росії, чого США хочуть уникнути.
Наше завдання — довбати, довбати, довбати, щоб США самі почали просити цього не робити. Тоді ми вже будемо ставити запитання: а що нам за це буде? Це створення власного важеля тиску на перемовинах.
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Тоді розмови "обидві сторони повинні піти на поступки", м'яко перейдуть в розмови про графік виведення військ з території України.
Тільки власна зброя та удари по Росії дозволяють нав'язувати свою волю всім, навіть США. Ніхто не зможе обговорювати Україну без України, бо це не має сенсу та змусить США збільшувати допомогу нам.
"Нам багато чого пробачать. Єдине, чого не пробачать, — це слабкість. Щойно нас зарахують до слабких — усе скінчено. Це непростимий гріх", — пояснювала Голда ізраїльським міністрам на закритому засіданні у 1973 році.
Наша зброя робить нас суб'єктними та менеджерами перемовин.
Про автора. Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи
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