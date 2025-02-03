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OPINION

Санкції Трампа проти ЄС та переговори про Україну

Вадим Денисенко
3 лютого, 2025 понедiлок
16:01
Погляд

Головна геополітична битва сучасного світу — це не наша війна. Це війна за те, на чиїй стороні буде ЄС. На стороні Китаю чи США

Зміст

Своїми санкціями Трамп просто прискорює час. Між іншим, це однозначно вказує на місце України в системі його цінностей.

1. Логіка Make America great again передбачає кілька вагомих опцій:

  • збереження США як головної військової сили світу;
  • збереження американської платіжної системи як головної у світі;
  • збереження США як головного технологічного лідера світу (тут головний конкурент Китай);
  • новітня індустріалізація США (в тому числі і зміна інфраструктури та поява нових технологій)  має відбутися не в останню чергу коштом партнерів (і головну роль тут зіграють виробники ЄС та кошти країн Перської  затоки;
  • перерозподіл влади в США від фінансистів до виробничників (USAID - це вершина піраміди);
  • цінності мають займати те місце, яке вони займали у 20 столітті — вони мають допомагати розв'язувати геополітичні завдання, а не змушувати перепрошувати за все.

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2. Коли ми подивимося на рішення про мита з цієї точки зору, стає зрозуміла і логіка Трампа. Мінімальні  мита на китайські товари — це  бажання уникнути цінових стрибків в Штатах за часткового вирівнювання торгового сальдо. Мексика — це попередження всім державам Америки, що повертається доктрина Монро. І їх ніхто не врятує. Зверніть увагу, як швидко здалася Панама при повній мовчанці КНР. Всі побачили: Китай не буде йти в торгові війни. Китай буде чекати. Зрештою, Китай ще не готовий до активніших дій. І Китай вважає, що треба подивитися, а що ж буде через 6-12 місяців і чи не провалиться Трамп сам.

3. А тепер щодо ЄС. Ціль Трампа проста — перевернути негативне торгове сальдо і змусити європейців будувати заводи в США в обмін на пониження мита

Щобільше, маючи негативне сальдо з Китаєм, не виключено, що саме європейці будуть змушені вводити мита проти Китаю і це одна з важливих цілей Трампа. Як пряник — він буде тримати в руках НАТО та захист Європи від Росії. При цьому він не буде грати з Єврокомісією. Він грає безпосередньо з урядами. І він буде робити ставку на праві партії, відбираючи їх у росіян. Крім всього іншого, це може посилити тренд на націоналізм в Європі.

4. Тепер щодо Росії. Росія — незрозуміле, відстале утворення, яке загрожує інтересам США у двох аспектах: підсилює ресурсами Китай і частково контролює КНДР. А Північна Корея, своєю чергою, загрожує стабільності базових сателітів США — Японії та Південній Кореї. Є ще один важливий аспект: український кейс стане прецедентом для Тайваню. І в своїх стратегіях США будуть виходити також і з цього моменту. 

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Але глобально, логіка Трампа така: Росію треба відірвати від Китаю. Якщо Путін не захоче відриватися, треба міняти Путіна. Судячи з усього, зараз питання нашої війни відкладено і Путіну будуть показувати, як його будуть душити в обіймах, якщо він не погодиться на зрозумілі для Трампа умови. Для Трампа в цьому аспекті важливо вирішення трьох моментів: злам угоди ОПЕК+ і контрольоване падіння цін на енергоресурси з паралельним заміщенням російської нафти на інших виробників; розрив стосунків Росія -КНДР; ослаблення стосунків Росія -Китай.

5. Для Трампа Україна, на жаль, це лишень трошки більше, ніж крапка на карті. Це не погано і не добре. Це реальність. Я вже писав раніше: зараз від нас вимагають виборів. 

І в нас є дві опції: не проводити вибори й розвʼязати руки Путіну та Трампу, або ж спробувати виробити правила гри всередині країни та провести ці вибори. На жаль, у нас немає тут хороших опцій. 

Але це частина історії. Друга, не менш важлива: нам потрібно виробити консолідовані для всіх політичних акторів тези щодо наших червоних ліній в переговорах. Без цього ми програємо значно більше. 

6. Трамп, як мінімум тричі в житті падав і підіймався. Він завжди грає по-великому і не боїться грати на грані фолу. Чомусь мені здається, що після замаху, він ще й впевнився у своїй богообраності. Тому він грає не просто по-великому, а поставив на все. І це головна надія противників Трампа (як в Штатах, так і в усьому світі). Але ті процеси, які він запустив і запустить, неможливо буде зупинити в одну мить. Тому навіть при певних невдачах, ті треки, які вже намічені, змінюватися не будуть.

7. Окремо хочу звернути увагу: деякі наші ідіоти вже пишуть, що це кінець глобалізації. Це не просто дурість — це нерозуміння процесів. Трамп міняє правила глобалізації, а не скасовує її. А це різні речі.

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Економіка
Україна
Китай
ЄС
вибори
КНДР
Володимир Путін
санкції проти Росії
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
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