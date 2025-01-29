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OPINION

Навіщо Блінкен хотів вбити Путіна?

Вадим Денисенко
29 січня, 2025 середа
08:00
Погляд

Інтервʼю Такера Карлсона, де він говорить, що Блінкен планував вбивство Путіна — це пряма артпідготовка до переговорів Трамп — Путін

Зміст

Трамп відкрито витягнув свій головний козир — страх Путіна за власне життя.

Ні для кого не секрет, що до останнього часу обидві партії в США займали залізобетонну позицію: переговори з Росією не передбачають зміну режиму. 

Тиждень тому, в перших інтервʼю після інавгурації, Трамп пригрозив Росії нафтовим обвалом. Між рядків там можна було прочитати й те, що в разі відмови від пропозиції по переговорах, може бути переглянута позиція щодо зміни режиму. 

Зараз устами Такера Карлсона (нагадаю, що саме він брав інтервʼю у Путіна), російському керівнику прямим текстом кажуть: тебе можуть замінити. А це те, чого патологічно боязливий і дуже нерішучий Путін боїться найбільше.

Паралельно зʼявилася майже синхронна заява Індії та Китаю, що вони не будуть купувати з березня російську нафту на фоні збільшення затрат на фрахт. Звичайно, це лише дзвіночок, а не остаточне рішення. Але така історія не може не напружувати (лякати) Путіна. 

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В цілому, гра Трампа з Путіним зараз виглядає так: президент США максимально і по всім фронтах підіймає ставки, змушуючи Путіна йти на швидкі переговори. Ключове слово "швидкі".І зараз Білий дім чекає погоджених від Росії "розумних" компромісів. Судячи з усього, в Білому домі вважають, що варіантів у Путіна не погодитися майже нема. Правда, вони чітко окреслили, що будуть робити, якщо він не погодиться. Але як тільки Путін продемонструє готовність до тих самих "компромісів", увага Трампа може перемикнутися на Київ.

Мені здається, наша помилка полягає в тому, що поки ми майже мовчимо про наші червоні лінії, а максимально зосередженні на темі НАТО, яка, знову ж таки, з моєї точки зору, зараз не злітає (Трамп почне переговори з того, що Україна не вступає в НАТО).

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Володимир Путін
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
Ентоні Блінкен
переговори з РФ
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