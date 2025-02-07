Безпечного куріння не існує. АМКУ визнав оманливими повідомлення про меншу шкоду IQOS

Після заяви про поширення неправдивої інформації про властивості IQOS, яку адвокатське об’єднання Dexis Partners подало від імені відомого ресторатора Вардкеса Арзуманяна, Антимонопольний комітет України відкрив справу щодо ТОВ "Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб’юшн".

Адвокатка заявника Оксана Данкевич зазначила: "Наш клієнт, пан Вардкес, як і багато інших споживачів, вірив у безпечність виробів IQOS порівняно зі звичайними сигаретами. Це переконання було зумовлене рекламними меседжами, які поширювались брендом Філіп Морріс. Ми перевірили розміщені на той час висновки експертиз на сайті виробника, проаналізували близько чотирьох десятків наукових досліджень і надіслали з десяток адвокатських запитів. Зрештою зрозуміли: твердження компанії про зменшення ризику для здоров’я виглядають необґрунтованими. Нам важливо, що АМКУ підтвердив: твердження є неточними і вводять споживачів в оману. І що ще важливіше — зобов’язав компанію припинити порушення".

До таких, що вводять в оману, АМКУ відніс твердження та їх варіації із поясненнями / застереженнями:

- "IQOS виділяє на 95% менше шкідливих хімічних речовин порівняно з сигаретами";

- "Повний перехід на IQOS становить менший ризик для вашого здоров’я, ніж продовження куріння".

АМКУ зобовʼязав ТОВ "Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб’юшн" припинити поширювати неточну інформацію про пристрої IQOS та тютюнові вироби, з якими вони використовуються, та зобов'язав інформувати споживачів способом, який не вводитиме в оману.

"Розслідування Антимонопольного комітету є надзвичайно важливим для захисту населення від оманливої інформації про новітні тютюнові вироби, які зʼявляються на ринку. Вкотре наголосимо, безпечного куріння не існує. Будь-яка форма споживання тютюну та нікотину є шкідливою та є фактором ризику численних захворювань, які призводять до передчасної смертності. Україна має послідовну позицію у посиленні заходів, спрямованих на захист здоровʼя громадян та перш за все дітей та молоді від шкоди тютюну", – зазначив Ігор Кузін, заступник Міністра охорони здоровʼя.

Всесвітня організація охорони здоровʼя, яка також надавала свої дані на запит АМКУ, повідомила про відсутність достатніх доказів того, що тютюнові вироби для нагрівання можуть вважатися менш шкідливими.

ВООЗ наполягає, що будь-які форми вживання тютюну завдають руйнівної шкоди здоровʼю людини, включно з тютюновими виробами для нагрівання, з огляду на токсичність і наявність канцерогенів навіть у природному вигляді. Окрім того, незалежні дослідження демонструють, що вміст понад 20 шкідливих і потенційно шкідливих хімічних речовин у тютюнових виробах для нагрівання значно вищий, ніж у сигаретному димі. ВООЗ наполегливо рекомендує заборонити всім виробникам й асоційованим групам робити заяви про меншу шкоду від тютюнових виробів для нагрівання порівняно з іншими тютюновими виробами, а також регулювати ТВЕН на рівні з іншими тютюновими виробами відповідно до Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну включно з акцизним оподаткування на рівні сигарет.

Поряд із оманливими твердженнями про меншу шкоду, які просуває тютюнова індустрія, ТВЕН мають преференційні умови порівняно зі звичайними сигаретами:

- смако-ароматичні добавки;

- відсутність графічних медичних попереджень на пачках;

- преференція щодо реклами торгових марок;

- преференція 25% на акциз для ТВЕН, передбачена законопроєктом №11090.

Вживання ТВЕН серед молоді 18-29 років, яка вживає тютюнові та нікотинові вироби, зросла всього за рік на 22% з 37% у 2023 та 45% у 2024 р. Задля захисту здоровʼя дітей та молоді від приваблення до вживання тютюну та нікотину у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт №12091, який, зокрема, передбачає заборону ароматизованих ТВЕН та впровадження комбінованих медичних попереджень на пачках ТВЕН, що є євроінтеграційним зобовʼязанням України відповідно до Директиви 2014/40/ЄС.

"Споживання будь-яких тютюнових та нікотинових виробів призводить до незворотних наслідків для здоровʼя. 25% смертей від онкологічних захворювань спричинені вживанням тютюну. Тільки від раку трахеї, бронха, легені у 2023 році померли понад 6 тисяч українців. А 9 з 10 смертей від раку легені спричинені саме вживанням тютюну. Я вважаю, що держава має створити такі умови, де тютюнова індустрія не матиме можливості рекламувати свою отруйну продукцію взагалі, адже це призводить до тисяч смертей", – підсумував Антон Шкіряк, лікар-онколог, амбасадор ініціативи "Батьки за Україну без тютюну та нікотину".

Під час заходу також виступили представники Центру громадського здоровʼя МОЗ України, Держпродспоживслужби, Всеукраїнської Федерації Споживачів "ПУЛЬС" та громадськості.



