Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 7 лютого.

Україна відзначає 6 місяців вторгнення на Курщину

POLITICO пише, що шість місяців тому українські війська приголомшили Кремль і своїх союзників, перетнувши кордон у раптовому контрнаступі, який врізався в Курську область Росії.

Вторгнення також викликало запеклі дебати в Україні щодо того, чи варте воно цих витрат. Військовий Віталій, з яким спілкувались журналісти, в певнений, що напад мав сенс.

Його думку поділяє український Генштаб, який заявив, що Росія втратила близько 40 000 військових під Курськом, причому понад 16 000 загинули в бою, а ще 900 потрапили у полон. Президент України Володимир Зеленський наполягає, що вторгнення було успішним, і натякнув, що продовження контролю України над територією Росії може дати Києву важіль впливу на будь-які мирні переговори з Москвою.

Разом з тим, є й інші думки щодо вторгнення на територію РФ. Так Микола Бєлєсков, науковий співробітник Українського національного інституту стратегічних досліджень, сказав, що обґрунтування вторгнення було більше політичним, ніж військовим. Сполучені Штати раніше застерігали Київ від агресивних дій щодо Росії, що пояснює те, чому наступ тримався в таємниці від Вашингтона.

Є також побоювання, що переміщення елітних українських військ із бойових дій на сході країни дозволило Росії продовжувати тиск на цьому фронті протягом останніх місяців. Українські військові також стверджують, що вторгнення допомогло відвести російські війська від лінії фронту в Україні. У перші тижні було небагато ознак того, що Росія передислокує війська до Курська, але останні місяці дали докази, що це відбувається.

Зокрема, для російського лідера Володимира Путіна тривала присутність ворожих військ на російській землі є політичною незручністю. Однак, хоча вторгнення на Курськ коштувало тисячам росіян втрат, сили Кремля продовжують свій наступ на Харківську область України, який розпочався у травні.

В Україні помітно покращилася точність російських північнокорейських ракет

Північнокорейські балістичні ракети, випущені по Україні російськими військами з кінця грудня, були набагато точнішими, ніж залпи зі зброї, випущеної протягом останнього року, повідомили у коментарі Reuters два високопоставлених українських джерела.

Підвищення точності – до 50-100 метрів від наміченої цілі – свідчить про те, що Північна Корея успішно використовує поле бою для випробування своїх ракетних технологій. Помітне покращення точності виявили у всіх більш ніж 20 північнокорейських балістичних ракет, які влучили в Україну за останні кілька тижнів.

Військові програми Північної Кореї стрімко розвивалися в останні роки, включаючи ракети малої та середньої дальності, які, за словами Пхеньяна, можуть бути оснащені ядерними боєголовками. Однак до свого залучення в Україну ця довго ізольована країна ніколи не випробовувала нову зброю в бойових діях.

Наразі невідомо, які зміни внесла Північна Корея, зокрема судово-медичний аналіз уламків не виявив змін у конструкції ракет, хоча залишилося дуже мало уламків для аналізу. Інші фактори, які могли б підвищити точність, включають кращу інформацію для екіпажів, нові компоненти системи наведення, надані Росією, і вдосконалення, засновані на даних і досвіді північнокорейських вчених, зібраних під час війни.

Раніше під час війни ракети мали точність 1-3 кілометри, але найновіші мали точність від 50 до 100 метрів.