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Головна Світ "Парламент" Грузії посилив правила проведення зборів і маніфестацій

"Парламент" Грузії посилив правила проведення зборів і маніфестацій

Ксенія Золотова
7 лютого, 2025 п'ятниця
06:42
Світ Президент Грузії Саломе Зурабішвілі виступає на мітингу опозиції біля будівлі парламенту. Тбілісі, 28 жовтня 2024 р.

Грузинський "парламент", який не визнають опозиція і частина грузинського суспільства, у третьому, остаточному читанні, в прискореному порядку схвалив законодавчий пакет посилення правил проведення зборів і маніфестацій

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Про це повідомляє грузинська служба "Радіо Свобода".

Законодавчі зміни, ініційовані депутатами "Грузинської мрії", відбулися одночасно у восьми законах.

Зокрема, нові правила запроваджують поняття стихійних зборів/маніфестації, а письмове попередження органу самоврядування стає обов’язковим під час проведення таких акцій.

Зміни регулюють питання щодо демонтажу тимчасових конструкцій. Забороняється проводити збори і маніфестації у закритому приміщенні/будівлі без попередньої письмової згоди власника. Також забороняється блокувати входи в будівлі, автомагістралі, мости, тунелі, естакади, транспортні вузли та залізничні колії.

Термін адміністративного арешту збільшено з 15 до 60 діб, пише проєкт Радіо Свобода "Ехо Кавказу".

Дрібне хуліганство, що передбачає нецензурну лайку в громадському місці, образу громадян, замість штрафу у розмірі від 500 до 1000 ларі або адміністративного арешту на строк до 15 діб тягне за собою накладення штрафу у розмірі від 500 до 3000 ларі або арешт на термін до 20 діб, а повторне скоєння цих дій замість штрафу в 1500-2000 ларі чи арешту від 5 до 15 діб тягне за собою накладення штрафу у розмірі від 3000 до 5000 ларі або взяття під варту на строк від 5 до 60 діб.

Повторний вандалізм замість штрафу у розмірі 2000 ларі або арешту на строк до 5 діб спричинить штраф у 2000 ларі або взяття під варту на строк до 20 діб.

Відповідно до поправок, словесні образи, лайка чи вчинення інших образливих дій щодо співробітника правоохоронних органів тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від 2000 до 5000 ларі або адміністративний арешт на строк до 60 днів.

Крім того, словесні образи або інші образливі дії щодо державно-політичної посадової особи, політичного діяча, а також державного службовця і публічного службовця тягнуть за собою адміністративну відповідальність.

Згідно з планованими поправками до Кодексу про адміністративні правопорушення, подібна дія спричинить штраф у розмірі від 1500 до 4000 ларі або арешт на строк до 45 діб.

  • Парламент Грузії, легітимність якого не визнають президентка країни Саломе Зурабішвілі, опозиція та значна частина грузинської громадськості, зупинив повноваження 49 депутатів.
  • У неділю, 2 лютого, у Тбілісі тривали антиурядові протести, під час яких демонстранти намагаються перекрити в'їзд до міста. Правоохоронці затримали кількох учасників акції, в тому числі активістів та ексмера міста Гігі Угулаву і лідера опозиційної "Коаліції за зміни" Ніка Мелію.
     
Теги:
Новини
Грузія
політика
акції протестів
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