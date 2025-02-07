Келлог: Трамп готовий подвоїти санкції проти РФ, за шкалою до 10 вони наразі на 3

Про це повідомляє New York Post.

Келлог вважає, що застосування санкцій проти РФ на поточний момент оцінюється тільки на трійку за десятибальною шкалою економічного тиску. Він зауважив, що санкції США, націлені на прибутковий енергетичний сектор Росії, номінально вдвічі вищі, але і їх є можливість посилити.

"Дійсно можна посилити санкції - особливо останні санкції (стосуються видобутку та експорту нафти, - ред.)", - наголосив Келлог.

За його словами, минулого тижня Трамп зібрав в Овальному кабінеті радників і членів кабінету - від віцепрезидента Джей Ді Венса до міністра фінансів Скотта Бессента, - де обговорили, як використати всі елементи національної сили США, щоб покласти край війні в Україні.

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На думку спецпредставника Трампа, Україні потрібно буде продовжувати військовий тиск на Росію, але при цьому розкритикував стратегію колишньої адміністрації Джо Байдена, який обіцяв допомогу "стільки, скільки буде потрібно".

Росія готова до війни на виснаження, що неодноразово доводила історія, додав Келлог.

"Це країна, яка була готова втратити і втратила 700 тисяч (людей, - ред.) у Сталінградській битві за шість місяців, і оком не змигнула", - наголосив спецпредставник президента США.

Він вважає, що тиск на Росію не може бути лише військовим, а й економічним і дипломатичним.