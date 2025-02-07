Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з урегулювання російсько-українського конфлікту Кіт Келлог спростував інформацію про те, що він буде презентувати мирний план Сполучених Штатів на майбутній Мюнхенській безпековій конференції. Келлог підкреслив, що такий мирний план може презентувати тільки Дональд Трамп, а завданням його співробітників є допомогти американському президентові у напрацюванні пунктів такого плану.

Дійсно, якщо Келлог презентував би мирний план на Мюнхенській конференції, це виглядало б відвертою неповагою до України. Адже спеціальний представник президента США збирається відвідати Київ уже після того, як виступатиме на конференції в Мюнхені. Разом із цим зараз залишається абсолютно невизначеним, коли Трамп може оприлюднити той план, який він запропонує Москві та Києву.

Сам Келлог говорить, що його завданням є консультації з європейськими лідерами та надання президенту США рекомендацій. Спеціальний представник американського президента навіть не говорить про необхідність обговорення попередніх пунктів такого мирного плану з представниками РФ.

Раніше Кіт Келлог говорив про те, що може відвідати Москву, якщо його запросять до російської столиці. Але зараз немає жодних вказівок на те, що російське керівництво готове зустрічатися зі спеціальним представником американського президента. Хоча останніми днями в адміністрації президента Росії вперше визнали факт контактів із представниками нової адміністрації президента США з приводу закінчення російсько-української війни.

Слова генерала Келлога свідчать про те, що ніякого розробленого мирного плану у президента США зараз немає і ніхто не може сказати, коли він з'явиться. Також абсолютно незрозуміло, чи буде такий план Трампа спиратися на попередні консультації з президентами України, Росії та лідерами європейських країн. Чи Трамп обмежиться попередніми консультаціями з керівництвом України, країн ЄС та Великої Британії? Чи все ж таки він буде пропонувати мирний план тільки після того, коли зустрінуться ще з президентом РФ Володимиром Путіним? Або ж все-таки Трамп буде намагатися привезти на такий саміт - хоча, знову таки, ніхто не знає, коли він відбудеться, - якісь пункти свого мирного плану, узгоджені з союзниками?

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У будь-якому разі стає очевидним, що робота над таким мирним планом може зайняти набагато більше часу, ніж це попередньо здавалося американському президенту та його раднику. Адже зараз у медіа з'являється все більше і більше інформації про те, що стосунки між Дональдом Трампом і Путіним серйозно зіпсувалися якраз на тлі того, що американський президент переконався у небажанні російського очільника закінчувати війну проти України в якісь зрозумілі терміни. А це, звичайно, ставить американського президента в досить незручне становище, якщо згадати про його передвиборчі обіцянки закінчити російсько-українську війну за 24 чи 48 годин.

Путін не готовий іти на зустріч Трампу навіть коли мова буде про набагато довший термін, за який можна буде домовитися хоча б про зупинення російсько-українського конфлікту. І, звісно, зараз абсолютно незрозуміло, якими можуть бути пропозиції президента США, щоб вони зацікавили й Україну, і Росію, і були якоюсь засадою для довгострокового миру між двома ворожими державами.

Чого точно не буде в мирному плані Трампа — пункту про можливість повернення Україні ядерної зброї. Про таке повернення нещодавно в одному зі своїх численних інтерв'ю останніх місяців говорив Володимир Зеленський. Однак Кіт Келлог спеціально підкреслив, що ідея повернення ядерної зброї Україні є фантастичною, і всі розуміють, що цього не відбудеться. Келлог запропонував говорити про реалістичні речі й назвав повернення ядерної зброї Україні не виходом з цієї ситуації, в якій ми всі опинилися.

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Я погоджуюся зі спеціальним представником президента Сполучених Штатів. Дійсно, навіть поява в Україні ядерного арсеналу, якщо порівняти кількість цього арсеналу з тим арсеналом, який має РФ, точно не є виходом, який міг би говорити про можливість остаточного припинення російсько-української війни.

Ядерні держави, як відомо, теж воюють, і тут уже взнаки дається кількість ядерного потенціалу, який має та чи інша країна. І РФ тут може конкурувати на світовій політичній мапі виключно зі США, а зовсім не з іншими державами, які також мають ядерну зброю.

Але якщо ми розуміємо, що Україна не набуде ядерного статусу і що цей ядерний статус точно не був би захистом від російсько-української війни в разі, якби у Москві посилилися шовіністичні ідеї, нам потрібно задати спеціальному представникові президента США і, звичайно, самому Дональду Трампу, який буде працювати над мирним планом щодо закінчення російсько-української війни, питання: а де ж тоді вихід? Яким має бути вихід, який дійсно пообіцяв би, що російсько-українська війна є завершеною і знову не розпочнеться?

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Як відомо, логіка, навіть не політична, а дитяча, засвідчує, що єдиним виходом, який дозволив би говорити про довгостроковий мир на пострадянську просторі, є євроатлантична інтеграція України. Однак Дональд Трамп рішуче виступає проти такої євроатлантичної інтеграції, проти того що Україна якраз отримує гарантії безпеки від ядерного блоку. І Трамп говорить, що розуміє стурбованість Росії з приводу євроатлантичної інтеграції України, що, повторюю, суперечить навіть не політичній, а дитячій логіці.

Тому, звичайно, після заяв Кіта Келлога, нам варто запитати у Дональда Трампа і його співробітників: а де все ж таки вихід із російсько-української війни? Вихід, який дозволив би сподіватися на її фіналізацію і неповторення в найближчому майбутньому? Тому що з точки зору цієї логіки, яку ми чуємо від нової американської адміністрації, можна констатувати, що ніякого виходу просто немає.

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Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка

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