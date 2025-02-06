Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Зеленський готовий говорити з Путіним, але це не виглядає реалістично. Колонка Віталія Портникова
OPINION

Зеленський готовий говорити з Путіним, але це не виглядає реалістично. Колонка Віталія Портникова

Віталій Портников
6 лютого, 2025 четвер
08:01
Погляд

 У своєму інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану Володимир Зеленський не виключив можливості перемовин із Путіним, якщо це буде потрібно для завершення російсько-української війни

Зміст

Ця заява, швидше, розрахована не на Путіна, а на американського президента Дональда Трампа, який, як відомо, намагається весь час перевірити, хто ж з двох лідерів — Зеленський або Путін, більш схильний до виконання його мирного плану. Плану, про деталі якого ми поки що нічого не знаємо і, ймовірно, найближчими днями не дізнаємося.

Як відомо, сам Путін абсолютно не бажає жодних розмов з українським президентом, якого він вважає нелегітимним. Ба більше, Путін говорив, що якщо виникне необхідність у російсько-українських перемовинах, а варто нагадати, що у Кремлі висувають такі вимоги до цих перемовин, які швидше нагадують капітуляцію України, то він готовий відправити на перемовини із Зеленським якихось там своїх людей. Однак угоди за підсумками таких перемовин Зеленський підписувати не може, бо є нелегітимним очільником України, а замість нього це має зробити голова Верховної Ради. 

Путін, який з незрозумілих причин вважає, що саме він визначатиме, хто в Україні легітимний, а хто ні, вимагає також скасування указу президента України, який констатує неможливість перемовин з ним, як з президентом Російської Федерації. Однак і цей указ, з точки зору Путіна, має скасовувати не Зеленський, а голова Верховної Ради України. 

Якщо врахувати цю позицію російського президента, ми зрозуміємо, що перемовини між ними та президентом України не виглядають реалістично. Але заява Зеленського має переконати американського президента Дональда Трампа, якщо останньому це, звичайно, цікаво, що українська сторона готова погоджуватися з його уявленнями про те, як має відбуватися мирний процес. Зеленський також говорив, що українці усвідомлюють те, що вони не можуть повернути собі контроль над всіма територіями, окупованими Російською Федерацією, однак ніколи не визнають юридично того факту, що ці території є невіддільною частиною Росії.

Читайте також: Обміняти рідкісноземельні метали на військову допомогу США – непогана домовленість. Колонка Віталія Портникова 

Як відомо, у російської сторони абсолютно інше бачення ситуації, яке полягає в тому, що Україна має не тільки визнати, що Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька область і Автономна Республіка Крим є суб'єктами Російської Федерації, але і вивести свої війська з тих територій в цих регіонах, які сьогодні контролюються легітимним українським урядом. Зараз абсолютно незрозуміло, чи будуть у Москві вважати поступкою той факт, що Україна не збирається шляхом силовим повертати собі контроль над цими територіями й таким чином погодиться на припинення вогню на лінії зіткнення військ.

Поки що від російського керівництва ми не бачили жодних заяв, пов'язаних із готовністю Кремля погодитися із таким розвитком подій. Можливо, якби російський наступ на українських територіях зупинився, у Москві поставилися б більш серйозно до такого сценарію призупинення російсько-української війни. Однак очевидно, що сьогодні говорити про реалістичність такого сценарію ще зарано. Можливо, на позицію Володимира Путіна вплине позиція американського президента Дональда Трампа, якщо контакти між двома очільниками дійсно відбудуться і призведуть до якихось реальних результатів. 

Зеленський також говорив у цьому інтерв'ю про те, що готовий до ситуації, в якій Україна не буде членом НАТО. Але в цій ситуації, як підкреслив український президент, потрібно зробити все можливе, щоб Україна мала гарантії безпеки. Під цими гарантіями безпеки Зеленський має на увазі насамперед повернення Україні ядерної зброї.

Читайте також: Де зустрінуться Путін і Трамп

Відразу скажемо, що така пропозиція навряд чи буде сприйматися як реалістична західними урядами. І якщо ідея про готовність перемовин із Путіним може позитивно бути сприйнята Дональдом Трампом та його командою, так ідея про повернення Україні ядерної зброї може нажахати американського президента та його найближче оточення.

Однак з іншого боку, можливо, коли Зеленський говорить про повернення Україні ядерної зброї, він таким чином підвищує ставки щодо євроатлантичної інтеграції України. Як відомо, Дональд Трамп неодноразово говорив про те, що усвідомлює стурбованість Росії з приводу бажання України приєднатися до НАТО. В цій ситуації стурбованість Росії з того приводу, що Україна буде ядерною державою, має бути зрозуміла американському президентові ще більше.

І це навряд чи той шлях, на який хотів би вступити Дональд Трамп, коли він говорить про врегулювання російсько-українського конфлікту. Ну, і це все в принципі означає, що якогось реального плану завершення війни ані у Зеленського, ані в американської адміністрації поки ще немає. І ми взагалі з вами не знаємо, чи існуватиме в осяжному майбутньому такий план. І саме тому інтерв'ю українського президента виглядає таким міксом, з одного боку, бажання погодитися із миротворчим підходом американського президента, а з іншого — підняти ставки в ситуації, коли Дональд Трамп раптом піде на якісь серйозні поступки російському президенту Володимиру Путіну.

Те, що ми спостерігаємо з погляду якихось шляхів до врегулювання російсько-українського конфлікту, можна схарактеризувати простим словом — хаос, який, в принципі, схарактеризує все, що відбувається у світі з дня інаугурації Дональда Трампа.

Читайте також: Келлог хоче виборів

Ймовірно, цей хаос не виглядатиме так очевидно в разі, якщо американська дипломатія почне практичні кроки з презентації тих планів закінчення війни, які мають в майбутньому існувати у Білому домі.

Вже у лютому представник Трампа з врегулювання російсько-українського конфлікту Кіт Келлог обіцяє презентувати пропозиції американської адміністрації на Мюнхенській конференції. Ми очікуємо і контактів Дональда Трампа як з Володимиром Зеленським, так і з Путіним.

Однак, якщо подивитися результати зустрічі президента США з прем'єр-міністром Ізраїлю, від яких також очікували якоїсь реалістичної ідеї щодо припинення війни на Близькому Сході, то зараз ми можемо сказати, що ця зустріч не зменшила, а тільки посилала хаос у регіоні, і з точки зору заяв самого Трампа, і з точки зору очікувань, що ж може відбутися у найближчому майбутньому. І я можу бути майже переконаний, що подальші події навколо закінчення російсько-української війни, якщо Дональд Трамп буде виголошувати якісь власні, конкретні пропозиції, дійсно можуть стати шляхом не до послаблення, а до посилення хаотичної ситуації і в нашому регіоні світу. 

Джерело

Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Відео
Новини
Світ
Україна
Росія
Крим
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Луганщина
ядерна зброя
Війна з Росією
Донеччина
окуповані території
Дональд Трамп
Запорізька область
НАТО
США
Віталій Портников
переговори з РФ
Колонка Віталія Портникова
Читайте також:
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.48
    Купівля 41.48
    Продаж 41.97
  • EUR
    Купівля 42.96
    Продаж 43.71
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
6 лютого
08:40
Кім Чен Ин інспектує війська КНДР
КНДР використовує Україну як поле бою для покращення точності своїх ракет, - Reuters
08:18
Донецька область
За добу росіяни поранили чотирьох мирних жителів Донеччини
08:09
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті сталося 90 боєзіткнень: Сили оборони зупинили 24 штурми РФ на Покровському напрямку
08:05
Оновлено
аеродром "Приморсько-Ахтарський
Сили оборони уразили аеродром у Краснодарському краї, звідки РФ запускає "шахеди"
07:53
ООН
ООН: понад 160 жінок були зґвалтовані та спалені живцем під час втечі з в'язниці у ДР Конго
07:52
Партизани "Атеш" розвідали інформацію про 606-й зенітний ракетний полк у Підмосков'ї
07:30
Неймар (у світлій формі) в матчі за "Сантос"
Неймар зіграв перший матч після повернення до Бразилії
07:28
війна діти
У зоні активних бойових дій на Донеччині залишаються 216 дітей
07:11
Інфографіка
втрати росіян
РФ за добу війни в Україні втратила 1240 військових, 46 артсистем і 16 бронемашин
07:08
Київ
Січень 2025 року став найтеплішим за всю історію спостережень
07:00
Ексклюзив
стрес
Як хронічний стрес батьків впливає на емоційний стан дітей: пояснює психологиня 
06:50
Оновлено
корабель рф
РФ утримує в Чорному морі один ракетоносій
06:47
Дональд Трамп
Мін'юст США поверне Трампу секретні документи, які були вилучені у 2022 році під час обшуків, - CNN
06:26
Аргентина. Хав'єр Мілей
В Аргентині заборонили операції зі зміни статі для неповнолітніх
05:56
Панама скасувала плату за прохід Панамським каналом для кораблів зі США
05:45
Андрій Лунін у воротах "Реалу" в матчі Кубку Іспанії проти "Леганеса"
Лунін допоміг "Реалу" вийти до півфіналу Кубка Іспанії
05:14
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія запустила дрони по території України: в Харкові БПЛА влучив в один з найбільших ринків
04:21
Донецька область, стела
У Донецькій області попри обов'язкову евакуацію залишаються 302 тис. українців
03:21
Франсуа Байру
У Франції провалили дві спроби оголошення вотуму недовіри уряду Байру
02:27
Кіт Келлог
Спецпредставник Трампа Келлог 20 лютого відвідає Україну, - ЗМІ
01:55
Ілюстративне фото
Режим Талібану призупинив роботу єдиної в Афганістані жіночої радіостанції
01:17
Оновлено
РФ атакувала Одещину ракетою: убила й поранила випадкових перехожих
01:00
депортація
Президент Гватемали заявив, що країна готова приймати на 40% більше депортаційних рейсів зі США
00:50
Дональд Трамп
Трамп підписав указ про заборону трансгендерам брати участь у жіночих спортивних змаганнях
00:34
немовля
На Полтавщині матері оголосили підозру в умисному вбивстві новонародженого сина
00:03
Оновлено
Артем Довбик, Рома, Серія А, Кубок Італії
Гол Довбика не врятував "Рому" від поразки "Мілану" та вильоту з Кубка Італії
2025, середа
5 лютого
23:55
Андрій Коваленко
"Помруть або надовго сядуть": у ЦПД розповіли, що чекає на завербованих Росією диверсантів
23:37
Ярослава Магучіх
"Я відчула себе королевою стрибків": Магучіх заявила, що збирається встановити ще один світовий рекорд
23:35
готель екскерівника охорони Януковича
Готель у Буковелі, 12 ділянок, 2 квартири: у дохід держави стягнули активи ексохоронця Януковича
22:58
Рустем Умєров
Умєров і британський колега Гілі обговорили підготовку до засідання Україна - НАТО
22:55
Ексклюзив
Велика Британія робить кроки, щоб узяти лідерство у взаємодії з Україною, - дипломат Чалий
22:45
Ексклюзив
вибори в Україні
Пріоритетний сценарій РФ - провокування виборів в Україні з тимчасовим припиненням вогню, - політолог Саакян
22:39
росія, санкції
Капітани "тіньового танкерного флоту" РФ, учасники незаконних розкопок у Криму, викрадачі культурних цінностей: набули чинності нові санкції від РНБО
22:27
Дієго Арройо
У Болівії відзвітували, що продають у "Шахтар" захисника за $1 млн
22:26
Денис Прокопенко
"Майже 33 місяці в нелюдських умовах": Прокопенко привітав звільнення полонених і зауважив, що серед них немає азовців
22:10
Ексклюзив
путін трамп
Путін не зацікавлений у жодних переговорах, і чим швидше адміністрація Трампа це усвідомить, тим краще для всього світу, - дипломат Єльченко
21:59
Ольга Решетилова
За місяць надійшло більше 4 тисяч звернень щодо захисту прав військовослужбовців, - військовий омбудсмен Ольга Решетилова
21:59
Єгор Ярмолюк, Брентфорд, АПЛ
Чекаю, коли закінчиться війна, щоб поїхати в Україну хоча б на кілька днів, - футболіст АПЛ Ярмолюк
21:30
Бронювання зможуть отримати працівники теплоенерго, водоканалів та компаній управління побутовими відходами, - рішення РНБО
21:09
Ексклюзив
ЗСУ, Харківщина
"Така система покращить логістику і взаємодію між бригадами": майор запасу НГУ Гетьман про перехід ЗСУ на корпусну систему
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV