Окупанти перекидають сили ППО з Криму в глиб Росії, - "Атеш"

Про це йдеться в повідомленні руху в telegram.

"Це рішення продиктоване не лише ударами Сил оборони України по нафтобазах і військовій інфраструктурі, а й суспільним тиском усередині Росії", - йдеться у повідомленні.

За даними партизанів, частину комплексів, включно з установками 31-ї дивізії ППО, вже переміщують із півострова на нові позиції.

Як зазначають у партизанському русі, окупанти розуміють, що цей крок створює критичні прогалини в обороні Криму, але у них немає іншого виходу. У результаті вразливими залишаються аеродроми, військові склади та Керченський міст.

"Атаки українських далекобійних дронів демонструють, що путінський режим не здатний захистити військові об'єкти в Білгородській, Курській, Воронезькій областях та інших регіонах Росії. Їм доводиться ризикувати, оскільки втрати нафтобаз і логістичних вузлів у Росії вже досягають критичної позначки. Путінський режим може втратити можливість ефективно забезпечувати свої війська пальним, що неминуче позначиться на їхній боєздатності на фронті", - наголошують в "Атеш".