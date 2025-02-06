Партизани "Атеш" розвідали інформацію про 606-й зенітний ракетний полк у Підмосков'ї

Про це йдеться у повідомленні руху в Telegram.

Зазначається, що підрозділ належить до військ ППО ПКС ВКС ЗС РФ, які призначаються для відбиття ударів у повітряному просторі.

"На озброєнні перебувають установки С-400 "Тріумф" і С-300ПМ", - йдеться у повідомленні.

Фото: "Атеш"

Фото: "Атеш"

Фото: "Атеш"

За інформацією від родичів військовослужбовців після атак українських БПЛА у січні 2025 року, коли дрони долітали до Московської області, у частині почастішали перевірки.

"Наш агент зібрав дані про режим роботи, транспорт і особовий склад. Усю інформацію ми оперативно передали Силам оборони України", - зазначили в партизанському русі.