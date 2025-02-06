Партизани "Атеш" розвідали інформацію про 606-й зенітний ракетний полк у Підмосков'ї
Агент партизанського руху "Атеш" провів розвідку території 606-го гвардійського зенітного ракетного полку (в/ч 61996), штаб якого розташований у населеному пункті Електросталь Московської області РФ
Про це йдеться у повідомленні руху в Telegram.
Зазначається, що підрозділ належить до військ ППО ПКС ВКС ЗС РФ, які призначаються для відбиття ударів у повітряному просторі.
"На озброєнні перебувають установки С-400 "Тріумф" і С-300ПМ", - йдеться у повідомленні.
Фото: "Атеш"
Фото: "Атеш"
Фото: "Атеш"
За інформацією від родичів військовослужбовців після атак українських БПЛА у січні 2025 року, коли дрони долітали до Московської області, у частині почастішали перевірки.
"Наш агент зібрав дані про режим роботи, транспорт і особовий склад. Усю інформацію ми оперативно передали Силам оборони України", - зазначили в партизанському русі.
- Раніше агент партизанського руху "Атеш" детально дослідив територію 144-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ біля населеного пункту Єльня Смоленської області РФ.
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