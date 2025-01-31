Партизани "Атеш" розвідали розташування 144-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ на Смоленщині

Про це йдеться у повідомленні "Атеш" в Telagram.

Зазначається, що на території дивізії зафіксовано розташування казарм, бронетехніку, самохідні артилерійські установки та РСЗВ, які перебувають на відновленні.

Фото: "Атеш"

Фото: "Атеш"

Фото: "Атеш"

"Підрозділ воює на Донецькому напрямку. Дивізія відома високим рівнем втрат серед особового складу під час м'ясних штурмів Тернів і практикою тортур над своїми відмовниками. Наш агент зібрав дані про техніку, транспорт і розміщення особового складу. Усю інформацію ми оперативно передали Силам оборони України", - зазначили в партизанському русі.