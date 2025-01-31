Партизани "Атеш" розвідали розташування 144-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ на Смоленщині
Агент партизанського руху "Атеш" детально дослідив територію 144-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ біля населеного пункту Єльня Смоленської області
Про це йдеться у повідомленні "Атеш" в Telagram.
Зазначається, що на території дивізії зафіксовано розташування казарм, бронетехніку, самохідні артилерійські установки та РСЗВ, які перебувають на відновленні.
Фото: "Атеш"
Фото: "Атеш"
Фото: "Атеш"
"Підрозділ воює на Донецькому напрямку. Дивізія відома високим рівнем втрат серед особового складу під час м'ясних штурмів Тернів і практикою тортур над своїми відмовниками. Наш агент зібрав дані про техніку, транспорт і розміщення особового складу. Усю інформацію ми оперативно передали Силам оборони України", - зазначили в партизанському русі.
- Раніше партизани "Атеш" повідомляли, що російських солдатів, які відмовляються підписувати контракт, відправляють воювати на Курщину.
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