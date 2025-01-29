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Російських солдатів, які відмовляються підписувати контракт, відправляють воювати на Курщину, - "Атеш"

Влад Дідусь
29 січня, 2025 середа
22:43
Війна з Росією російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор

У середу, 29 січня, стало відомо, що російських солдатів відправляють воювати на Курський напрямок за відмову продовжувати контракт

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Про це пише рух спротиву "Атеш".

Інформацією поділився агент "Атеш" у складі збройних сил РФ. Представник терористичної армії скаржиться на тиск з боку командування в 64-й ОМСБр.

"Військовослужбовців масово змушують підписувати контракт щонайменше на 3 роки, а тих, хто відмовляється будуть переводити на Курський напрямок. При цьому командування непрозоро натякає, чим там закінчиться їхній шлях — "обнулення" у м'ясних штурмах", - пише "Атеш".

  • 29 січня "Атеш" також розповідав, що російські загарбники розміщують військову техніку в захоплених будинках українців на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.
Теги:
Новини
Росія
російська армія
окупанти
Військові новини
Курськ
Суджа
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