Російських солдатів, які відмовляються підписувати контракт, відправляють воювати на Курщину, - "Атеш"

Про це пише рух спротиву "Атеш".

Інформацією поділився агент "Атеш" у складі збройних сил РФ. Представник терористичної армії скаржиться на тиск з боку командування в 64-й ОМСБр.

"Військовослужбовців масово змушують підписувати контракт щонайменше на 3 роки, а тих, хто відмовляється будуть переводити на Курський напрямок. При цьому командування непрозоро натякає, чим там закінчиться їхній шлях — "обнулення" у м'ясних штурмах", - пише "Атеш".