Сили оборони знищили 81 зі 112 російських безпілотників, ще 31 локаційно втрачений
У ніч на 7 лютого Сили оборони України знищили 81 зі 112 російських безпілотників. Ще 31 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачений
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
У ніч на 7 лютого 2025 року (з 19:00 6 лютого) противник атакував 112 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Шаталово РФ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Станом на 09:00 підтверджено збиття 81 "шахеда" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.
Ще 31 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачений (без негативних наслідків).
Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Київщина та Хмельниччина.
- Російська терористична армія у четвер, 6 лютого, запустила на територію України ударні безпілотники. На Київщині й у столиці спрацювала ППО.
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