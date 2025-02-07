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Сили оборони знищили 81 зі 112 російських безпілотників, ще 31 локаційно втрачений

Ксенія Золотова
7 лютого, 2025 п'ятниця
09:18
Війна з Росією ппо

У ніч на 7 лютого Сили оборони України знищили 81 зі 112 російських безпілотників. Ще 31 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачений

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Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 7 лютого 2025 року (з 19:00 6 лютого) противник атакував 112 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Шаталово РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 81 "шахеда" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

Ще 31 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачений  (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Київщина та Хмельниччина.

  • Російська терористична армія у четвер, 6 лютого, запустила на територію України ударні безпілотники. На Київщині й у столиці спрацювала ППО.
Теги:
Новини
Україна
Росія
ППО
російська армія
ЗСУ
безпілотник
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