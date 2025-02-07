Вибори та широкомасштабна війна
Під час широкомасштабних бойових дій реалізувати щонайменше два з пʼяти чинних конституційних принципів неможливо
Важливо наголосити, що після Другої світової війни для демократичного світу існують загальні (основні) принципи виборчого права, на які вони погодилися у міжнародних актах — Загальній декларації прав людини 1948 року, Міжнародному пакті про громадянські та політичні права 1966 року, (європейській) Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод 1950 року.
Зазвичай ці принципи також зафіксовані, а подекуди також і розширені, у конституціях суверенних держав світу.
Наприклад, принцип загальних виборів передбачає можливість для всіх виборців забезпечити право голосу, в тому числі для переселенців і біженців.
Принцип вільних виборів передбачає два важливих елементи: можливість для виборця вільно сформувати свою політичну волю; можливість для виборця вільно реалізувати свою політичну волю.
Без примусу, обману, підкупу і так далі.
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Тому під час широкомасштабних бойових дій реалізувати ці два принципи (з пʼяти чинних конституційних принципів) є неможливо.
Відтак процес, який не ґрунтується на основних принципах виборчого права, не є виборчим.
Як наслідок, виникнуть питання легітимності (визнання) цих виборів як усередині країни, так і ззовні.
Окремо не торкаюся інших, не менш важливих ризиків, зокрема для єдності суспільства під час гіпотетичних «виборів» в умовах активної зовнішньої агресії Росії.
Але, здавалося б, це речі самоочевидні.
Про автора. Андрій Магера, юрист, колишній заступник голови ЦВК
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