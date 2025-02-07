Голова ДЕСС закликав виключити РПЦ із Всесвітньої ради церков

Про це повідомили в Держслужбі України з етнополітики та свободи совісті.

"РПЦ уже давно перестала бути релігійною організацією в справжньому сенсі цього слова, об’єднанням людей віри. Вона несе відповідальність за розпалювання війни, освячує зброю, надихає на вбивства українських цивільних і дітей, оголошує війну проти суверенної країни священною, обіцяє життя вічне тим окупантам, які загинуть на фронті", – наголосив Єленський, виступаючи на панелі з релігійними лідерами в рамках Міжнародного саміту релігійної свободи, а відтак закликав релігійне співтовариство виключити РПЦ із Всесвітньої ради церков.

Єленський додав, що РПЦ не лише підтримує війну, а й переслідує та жорстоко карає власних священників і вірян, якщо вони наважуються молитися за мир, а не за перемогу російської зброї.

Голова ДЕСС нагадав, що свого часу Всесвітня рада церков виключила Реформатську церкву Нідерландів за підтримку апартеїду, зауваживши, що "Російська православна церква у своїй співучасті злочинам пішла набагато далі".

Він зазначив, що Росія використовує релігію як ще один фронт війни проти України, знищує українські храми, виганяє священників, кидає за ґрати вірян, які не погоджуються з агресією.

Віктор Єленський у Вашингтоні взяв участь у Круглому столі з міжнародної релігійної свободи (IRF Roundtable), зустрівся з представниками уряду США та Комісії США з міжнародної релігійної свободи (USCIRF), виступив на Міжнародному саміті з релігійної свободи (International Summit of Religious Freedom). Також у межах візиту він зустрівся з посолкою України в США Оксаною Маркаровою, де обговорювали питання захисту релігійних прав українців та міжнародної підтримки.