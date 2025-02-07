Уряд призначив двох нових заступників Умєрову - Євгена Мойсюка та Валерія Чуркіна

Про це Умєров повідомив у telegram.

Євген Мойсюк є досвідченим офіцером української армії й бойовим командиром, у зоні відповідальності якого - розвиток та генерація Сил оборони, зокрема - мобілізаційні процеси та підготовка воїнів.

За словами міністра оборони, досвід Мойсюка охоплює командування Десантно-штурмовими військами, службу на посаді заступника головнокомандувача ЗСУ, участь у миротворчих місіях у Косово та Іраку.

Фото: ministry_of_defense_ua

Офіцер Валерій Чуркін долучився до лав Збройних сил у перші дні повномасштабної війни. Він є лідером інновацій у сфері військових технологій, керівником Центру масштабування технологічних рішень (ЦМТР) ЗСУ.

"Як заступник міністра, він зосередиться на оборонних інноваціях і технологічному розвитку української армії. Його підрозділ вже сьогодні реалізовує понад 50 ключових проєктів у сфері військового IT та MILTECH, впроваджуючи сучасні рішення на полі бою. На новій посаді очікуємо масштабування цієї роботи", - пояснив Умєров.

Очільник оборонного відомства підкреслив, що такі рішення зроблені в межах підходу до посилення ЗСУ, модернізації управління й технологічного розвитку армії.

Фото: ministry_of_defense_ua