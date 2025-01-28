Кабмін звільнив Кліменкова з посади заступника міністра оборони
У вівторок, 28 січня, Кабінет Міністрів України хвалив розпорядження щодо звільнення з посади заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Кабінетом Міністрів України звільнено Кліменкова Дмитра Олеговича з посади заступника міністра оборони України", - йдеться у повідомленні.
Кліменков обіймав посаду заступника міністра оборони з 5 жовтня 2023 року. До цього з 2022-го по 2023 рік він був першим заступником голови Фонду державного майна України, а згодом кілька місяців перебував на посаді комерційного директора Акціонерного товариства "Укртрансгаз".
- 24 січня Умєров подав до Кабінету Міністрів подання на звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.86 Купівля 41.86Продаж 42.35
- EUR Купівля 43.74Продаж 44.44
- Актуальне
- Важливе