Кабмін звільнив Кліменкова з посади заступника міністра оборони

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Кабінетом Міністрів України звільнено Кліменкова Дмитра Олеговича з посади заступника міністра оборони України", - йдеться у повідомленні.

Кліменков обіймав посаду заступника міністра оборони з 5 жовтня 2023 року. До цього з 2022-го по 2023 рік він був першим заступником голови Фонду державного майна України, а згодом кілька місяців перебував на посаді комерційного директора Акціонерного товариства "Укртрансгаз".