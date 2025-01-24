Через провал із закупівлею озброєнь Умєров оголосив про кадрові зміни в Міноборони й перезапуск наглядової ради АОЗ

Про це повідомили в Міністерстві оборони.

Він наголосив, що єдиний критерій, який Міноборони ставить перед Агентством оборонних закупівель – вчасно і в повному обсязі забезпечити фронт усім необхідним озброєнням.

"На жаль, за останні пів року замість своєчасного забезпечення армії боєприпасами ми отримали політичні ігри, "зливи" контрактів, "злив" інформації (правоохоронці обов'язково ще перевірять ці факти), піар бездіяльності та невиконання КРІ (ключові показники ефективності, – ред.) підпорядкованим підприємством МОУ", – написав Умєров.

Міністр додав, що закупівлі зброї, які повинні бути закритими під час воєнного стану, "чомусь перетворилися на Amazon, де кожен користувач інтернету може у реальному часі бачити, хто і що купує, в яких обсягах та у яких виробників".

Водночас, за його словами, масштаби цих закупівель, "які були б принаймні співмірними з піаром у ЗМІ, наші захисники на фронті так і не відчули".

Так, міністр ухвалив рішення відсторонити "всіх, хто провалив цю роботу". Зокрема, Умєров подав до Кабінету міністрів подання на звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова, а також повідомив, що Міноборони не продовжуватиме контракт з чинною директоркою АОЗ Мариною Безруковою.

Крім того, оборонне відомство відкликає двох представників держави з Наглядової ради. За словами міністра, перезапуск Наглядової ради відбудеться найближчим часом.

"Директором АОЗ буде призначено Арсена Жумаділова. Цього року АОЗ і ДОТ мали однакові умови. Одна агенція виконала роботу, інша – лише створювала медійний шум", – додав Умєров.

Що передувало

Військовий експерт Сергій Згурець 13 січня опублікував матеріал, у якому йдеться про контракт Агенції оборонних закупівель на придбання сотень тисяч протитанкових мін M6A2 1941+ року виробництва за ціною близько €600 за одиницю. Загальна сума контракту становить понад €200 млн.

Після публікації до редакції через посередників надійшли пропозиції щодо фінансової компенсації за видалення матеріалу з сайту. До редакції "Еспресо" звернулася АОЗ з офіційним запитом надати докази щодо цієї пропозиції. Відповідні листування були надані Агенції.

У відповідь на коментар Агенції оборонних закупівель Еспресо заперечує, що інформація у матеріалі Сергія Згурця про закупівлю протитанкових мін часів Другої світової є недостовірною.