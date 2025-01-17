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Головна Новини Матеріали Сергія Згурця є достовірними і не містять маніпуляцій: Еспресо про резонанс навколо публікації про закупівлю застарілих мін
Пресреліз

Матеріали Сергія Згурця є достовірними і не містять маніпуляцій: Еспресо про резонанс навколо публікації про закупівлю застарілих мін

17 січня, 2025 п'ятниця
17:06
Новини Еспресо логотип

У відповідь на коментар Агенції оборонних закупівель Еспресо заперечує, що інформація у матеріалі Сергія Згурця про закупівлю протитанкових мін часів Другої світової є недостовірною

Зміст

До редакції “Еспресо” звернулася Агенція оборонних закупівель з офіційним запитом надати докази щодо пропозиції однієї з рекламних агенцій про видалення з сайту матеріалу Сергія Згурця. Відповідні листування були надані АОЗ. 

Агенція оборонних закупівель заперечила будь-яку причетність до спроб впливу на редакційну політику espreso.tv чи до фінансових пропозиції щодо зняття статті та звернулася в правоохоронні органи для проведення розслідування цього інциденту. Про це йдеться у повідомленні на сторінці АОЗ у Фейсбук.  

Разом з тим, в дописі АОЗ вказують на те, що інформація у статті Сергія Згурця є недостовірною. 

Команда Еспресо вдячна представникам АОЗ за швидку реакцію і готовність розібратися з ситуації, але ми не погоджуємося з твердженням, що матеріали Сергія Згурця є недостовірними. Автор посилається на власні поінформовані джерела, які має право не розкривати. 

Від початку повномасштабного вторгнення команда Defense Express, яку очолює Сергій Згурець, надає якісну експертну аналітику, яка широко цитується, в тому числі в міжнародних ЗМІ.

Публікації Сергія Згурця містять фахові оцінки, відповідають професійним стандартам та не містять недостовірностей чи маніпуляційних висновків. 

“Матеріали Згурця піднімають гострі теми та нерідко вказують на корупційні ризики в оборонних закупівлях. Можна згадати іншу резонансну публікацію Згурця про закупівлі через прикордонну службу: жоден з наведених там фактів не був спростований”, - коментує генеральна продюсерка Еспресо Анастасія Равва. 

Теги:
Еспресо.TV
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